Lực lượng Phòng vệ Israel hoàn tất bao vây thành phố Gaza

Chiều 23/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã hoàn tất bao vây thành phố Gaza tại dải đất cùng tên ven Địa Trung Hải này.

Thông báo nêu rõ 3 sư đoàn của IDF đã bao vây quanh thành phố mà không vấp phải kháng cự đáng kể nào từ phong trào Hồi giáo Hamas.

Tính đến chiều cùng ngày đã có khoảng 640.000 người Palestine phải sơ tán khỏi thành phố Gaza đến khu vực phía Nam Dải Gaza.

Trước khi IDF tiến hành bao vây, thành phố Gaza có khoảng một triệu người Palestine sinh sống trong điều kiện vô cùng khó khăn do chiến tranh khốc liệt kéo dài.

Những ngày gần đây, lượng người sơ tán nhiều hơn hẳn thời gian trước, sau khi Israel yêu cầu mọi người sơ tán đến khu vực chỉ định ở phía Nam Dải Gaza.

Nguồn tin y tế tại Dải Gaza cho biết ít nhất 29 người đã thiệt mạng trong các đợt bao vây, tấn công mới của Israel, trong đó có 25 người ở thành phố Gaza.

Quân đội Israel tiến hành chiến dịch ngay trong ngày lễ Năm mới Rosh Hashanah của người Do Thái.

Trước đó, hãng Axios đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đưa ra một kế hoạch dựa trên các nguyên tắc của Mỹ về chấm dứt cuộc chiến tại Dải Gaza khi ông có cuộc họp với các nhà lãnh đạo Arập, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Pakistan.

Dự kiến bản kế hoạch có đề cập đến việc giải cứu con tin, lộ trình rút quân Israel khỏi Dải Gaza, cũng như thiết lập cơ chế tái thiết hậu chiến không có sự tham gia của lực lượng Hamas.

Trong phản ứng quốc tế trước các hành động của Israel đối với người Palestine, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã lên án các hành động của Israel tại cả Dải Gaza và Bờ Tây.

Phóng viên TTXVN tại Đức cho biết Ngoại trưởng Wadephul yêu cầu phải tiến hành đàm phán giữa Israel và Palestine về giải pháp hai nhà nước.

Trong khi đó, Chính phủ Tây Ban Nha phê duyệt "lệnh cấm vận vũ khí toàn diện" đối với Israel.

Theo lời của Bộ trưởng Kinh tế Carlos Cuerpo, Tây Ban Nha cấm mọi hoạt động xuất khẩu vật liệu quốc phòng và các sản phẩm, công nghệ lưỡng dụng sang Israel, đồng thời cấm nhập khẩu các thiết bị tương tự vào Tây Ban Nha.

Sắc lệnh cũng ngăn chặn việc quá cảnh nhiên liệu máy bay có thể phục vụ cho mục đích quân sự và cấm nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Các tuyên bố trên được đưa ra tại hội nghị của Liên hợp quốc nhằm ủng hộ giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine diễn ra tại thành phố New York (Mỹ) ngày 22/9./.

