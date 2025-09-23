Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Hơn nửa triệu người dân Palestine rời Gaza giữa "mưa bom, bão lửa"

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo khoảng 550.000 dân thường Palestine đã sơ tán khỏi thành phố Gaza, nơi từng có gần một triệu người sinh sống trước khi chiến dịch quân sự hiện tại bắt đầu.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Hơn nửa triệu người dân Palestine rời Gaza giữa "mưa bom, bão lửa"
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Hơn nửa triệu dân Palestine rời Gaza giữa “mưa bom, bão lửa”.

23 người thiệt mạng tại khu vực biên giới Pakistan.

Tổng thống Nga bỏ ngỏ khả năng kéo dài hiệp ước hạt nhân.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Israel #Chiến dịch không kích Israel #Israel siết vòng vây Gaza #quân đội Israel tấn công #Israel không kích Qatar #Israel tấn công Qatar #israel tập kích qatar #Xung đột Hamas-Israel #Israel thành phố Gaza #xung đột Israel Gaza #Không quân Israel Gaza #EU chỉ trích Israel không kích Gaza #Chiến dịch quân sự Israel Gaza #xung đột Gaza và Israel #Chiến tranh Israel Gaza #Chính sách Israel về Gaza #Israel bao vây Gaza #Israel ném bom Gaza #Israel rút quân khỏi Dải Gaza #vấn đề israel gaza #Israel không khích Dải Gaza #Israel không kích Dải Gaza #Israel tấn công Dải Gaza #Israel tấn công Gaza

Israel tấn công Gaza

Podcast mới nhất