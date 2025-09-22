Multimedia
Israel huy động 8 đơn vị tập kết Bờ Tây, "thổi bùng" cuộc chiến ở Trung Đông

Lực lượng phòng vệ Israel thông báo sẽ tăng cường hiện diện tại Bờ Tây bằng cách triển khai thêm 8 đơn vị quân sự trong mùa lễ lớn sắp tới của người Do Thái trong bối cảnh các rủi ro an ninh gia tăng.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Israel “hâm nóng” Trung Đông với 8 đơn vị quân đội tại Bờ Tây.

Nhiều nước chuẩn bị công nhận nhà nước Palestine.

Thủ tướng Israel tuyên bố đàm phán với Syria có tiến triển.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

