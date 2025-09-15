Phong trào Hamas đình chỉ đàm phán trao đổi tù nhân với Israel

Phong trào Hamas ngày 14/9 xác nhận đã đình chỉ tiến trình đàm phán trao đổi tù nhân và con tin với Israel, sau khi cáo buộc Israel không kích phái đoàn đàm phán của lực lượng này tại thủ đô Doha của Qatar vào tuần trước.

Ông Tahir al-Nono, quan chức cấp cao của Hamas, ra tuyên bố nêu rõ: “Tiến trình đàm phán không thể tiếp diễn nếu phái đoàn phụ trách bị tấn công tại quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải."

Ông al-Nono cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cản trở những nỗ lực tiến tới thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù nhân.

Quan chức Hamas cảnh báo việc Israel tăng cường tấn công các tòa nhà dân cư ở Gaza có thể gây nguy hiểm cho các con tin Israel đang bị giam giữ tại đây.

Ông nhấn mạnh: “Giải pháp hợp lý duy nhất là cộng đồng quốc tế ban hành và thực thi quyết định chấm dứt cuộc chiến này."

Bên cạnh đó, ông al-Nono còn hạ thấp tầm quan trọng đối với chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tới Israel trong ngày 14/9, khẳng định Hamas không mong đợi phía Israel thay đổi lập trường.

Những bình luận nêu trên của phía Hamas được đưa ra trong bối cảnh những cuộc không kích của Israel đã san phẳng các tòa nhà dân cư ở thành phố Gaza trong những ngày gần đây, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Israel tuyên bố các hoạt động này nhắm vào cơ sở hạ tầng và đội ngũ chiến binh Hamas, trong khi Palestine khẳng định dân thường đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất do những cuộc tấn công gây ra.

Qatar, Ai Cập và Mỹ đã cố gắng làm trung gian cho lệnh ngừng bắn và trao đổi tù nhân-con tin kể từ khi cuộc chiến nổ ra ở Dải Gaza, song vụ không kích tại Doha đã làm dấy lên những mối hoài nghi mới về viễn cảnh đạt được tiến triển.

Cũng trong ngày 14/9, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế “chấm dứt chính sách áp dụng tiêu chuẩn kép” và trừng phạt Israel.

Phát biểu trước thềm hội nghị khẩn cấp của các nhà lãnh đạo Arập và Hồi giáo do Qatar tổ chức sau vụ không kích của Israel nhằm vào các nhà lãnh đạo Hamas tại Doha, Thủ tướng Al Thani nhấn mạnh “các hành vi” của Israel sẽ không thể ngăn cản Qatar tiếp tục những nỗ lực chung với Ai Cập và Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza./.

