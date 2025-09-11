Quân đội Israel "tăng tốc" các cuộc không kích vào thành phố Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 10/9 thông báo sẽ "tăng tốc các cuộc không kích" tại thành phố Gaza trong những ngày tới, với mục tiêu phá hủy cơ sở hạ tầng của phong trào Hồi giáo Hamas, làm gián đoạn khả năng tác chiến của nhóm này và giảm thiểu rủi ro cho lực lượng Israel.

Trong những ngày gần đây, IDF cho biết đã tấn công hơn 360 mục tiêu của Hamas tại thành phố Gaza, bao gồm nhiều tòa nhà cao tầng - được cho là nơi Hamas đặt thiết bị giám sát, điểm bắn tỉa, tên lửa chống tăng và sở chỉ huy.

Ba đợt tấn công lớn đã được tiến hành, bắt đầu từ hôm 5/9, tập trung vào các khu vực Daraj, Tuffah và Sheikh Radwan. IDF tuyên bố đã phá hủy các điểm quan sát, cơ sở thẩm vấn của Hamas, hầm ngầm, kho vũ khí và một đường hầm nơi các tay súng đang chuẩn bị thực hiện một vụ tấn công.

IDF cũng đã tiến hành rải số lượng lớn tờ rơi, đồng thời gửi tin nhắn văn bản và ghi âm cảnh báo đến dân thường Palestine yêu cầu họ rời khỏi thành phố Gaza. Bên cạnh đó, IDF cũng đã thực hiện một số cuộc gọi trực tiếp tới người dân.

Ngay từ những ngày đầu chiến sự, IDF đã phát đi hàng triệu cảnh báo tương tự trước khi tiến vào các khu vực mới ở Dải Gaza. Tuy nhiên, sau những gì đã diễn ra trong cuộc tấn công vào miền Bắc Gaza vào mùa Thu năm 2023, phần lớn dân thường Palestine đã có xu hướng nhanh chóng sơ tán khỏi các khu vực được cảnh báo, ngay cả khi các cảnh báo sau đó mang tính chung chung hơn và ít cụ thể.

Sáng 9/9, IDF đã đưa ra lệnh sơ tán lớn nhất từ trước đến nay đối với thành phố Gaza, thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, cảnh báo này vẫn mang tính chung chung và không cá nhân hóa như chiến dịch diễn ra ngày 10/9. Quy mô và tính khẩn cấp của chiến dịch cảnh báo mới cho thấy cuộc tấn công trên bộ toàn diện có thể sắp bắt đầu.

Cho đến nay, chỉ khoảng 100.000 trong số 1 triệu người đã rời đi, khiến thời điểm tấn công trở nên không rõ ràng./.

