Hamas tố Israel tấn công phái đoàn đàm phán ngừng bắn ở Qatar

AFP đưa tin một quan chức Hamas, yêu cầu giấu tên, cáo buộc Israel đã tấn công các nhà đàm phán của lực lượng này trong cuộc tấn công thủ đô Doha của Qatar trong ngày 9/9.

Quan chức Hamas nhấn mạnh: “Trong tội ác mới của chủ nghĩa phục quốc Do Thái, phái đoàn đàm phán Hamas đã bị nhắm mục tiêu trong cuộc họp tại Doha, khi đang thảo luận về đề xuất ngừng bắn của Tổng thống (Mỹ Donald) Trump ở Dải Gaza.”

Về phía Israel, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich đã lên tiếng ca ngợi vụ tấn công các thủ lĩnh Hamas.

Trên mạng xã hội X, quan chức theo đường lối cực hữu viết: “Các phần tử khủng bố không có quyền miễn trừ và sẽ không bao giờ được miễn trừ khỏi cánh tay dài của Israel ở bất kỳ nơi nào trên thế giới,” đồng thời tán dương “quyết định đúng đắn và hành động thực thi hoàn hảo của IDF (quân đội Israel) và Shin Bet (cơ quan an ninh nội địa).”

Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố vụ tấn công tòa nhà có các quan chức cấp cao của Hamas đang sinh sống ở thủ đô Doha, Qatar, là “chiến dịch hoàn toàn độc lập của Israel.”

Văn phòng Thủ tướng Israel ra tuyên bố dẫn lời ông Netanyahu nêu rõ: “Israel đã khởi xướng chiến dịch đó, Israel đã thực hiện chiến dịch đó, và Israel hoàn toàn chịu trách nhiệm.”

Trong một động thái khác có liên quan, Đại sứ quán Mỹ tại Qatar cùng ngày đã khuyến cáo các công dân Mỹ nên trú ẩn tại chỗ, sau vụ không kích của Israel.

Cũng trong ngày 9/9, Iran - lực lượng hậu thuẫn chủ chốt của Hamas - đã lên án những cuộc tấn công nhằm vào các thủ lĩnh của nhóm chiến binh Palestine tại Qatar là “hành vi vi phạm nghiêm trọng.”

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran ngay sau khi Israel thừa nhận thực hiện những cuộc tấn công nêu trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei quả quyết: “Hành động cực kỳ nguy hiểm và mang tính tội phạm này là sự vi phạm nghiêm trọng tất cả các quy tắc và chuẩn mực quốc tế, xâm phạm chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar”./.

