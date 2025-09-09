Israel muốn chấm dứt chiến tranh Gaza dựa trên kế hoạch mới của Mỹ

Trong trao đổi với Thủ tướng Croatia Andrej Plenković tại Zagreb ngày 9/9, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar cho biết nước này muốn chấm dứt cuộc chiến ở Gaza “dựa trên đề xuất của Tổng thống (Mỹ Donald) Trump và phù hợp với các nguyên tắc do nội các an ninh (Israel) đặt ra.”

Tuyên bố trên đánh dấu lần đầu tiên một quan chức Israel công khai chấp nhận bản phác thảo kế hoạch mà Nhà Trắng Mỹ đưa ra tuần trước về việc chấm dứt chiến tranh Gaza và thả toàn bộ con tin, mặc dù Israel và Mỹ vẫn chưa chính thức công bố chi tiết.

Tổng thống Trump ngày 7/9 nói rằng Israel đã chấp nhận các điều khoản của Mỹ cho một thỏa thuận con tin nhằm kết thúc chiến tranh.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn chưa triệu tập cuộc họp nội các để thảo luận về thỏa thuận này, vốn có thể vấp phải sự phản đối từ các đối tác cực hữu trong liên minh cầm quyền nếu thỏa thuận bao gồm điều khoản rút quân khỏi Gaza, nhiều người trong số họ mong muốn Israel tái lập các khu định cư.

Theo truyền thông Israel, nội dung thỏa thuận của Mỹ gồm việc Hamas sẽ thả tất cả số con tin còn lại trong vòng 48 giờ đầu tiên của thỏa thuận để đổi lấy cam kết từ Mỹ rằng Israel sẽ không nối lại chiến tranh, cùng với việc trả tự do cho hàng nghìn tù nhân Palestine bị giam giữ tại Israel, trong đó có khoảng 250 người đang thụ án chung thân vì liên quan đến các vụ tấn công làm người Israel thiệt mạng./.

Quân đội Israel ban hành lệnh sơ tán lớn nhất từ trước đến nay tại Gaza Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã ban hành lệnh sơ tán quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với thành phố Gaza, cho thấy cuộc tấn công toàn diện của quân đội vào khu vực này có thể đang cận kề.