Quân đội Israel tiếp tục nhằm vào các thủ lĩnh Hamas

Ngày 10/9, quân đội Israel đã tấn công một tòa nhà cao tầng ở thành phố Gaza, trong bối cảnh các quan chức Israel tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các thủ lĩnh của lực lượng Hamas dù cuộc không kích ở Qatar trước đó vấp phải sự phản đối của cộng đồng quốc tế.



Trong một thông báo, quân đội Israel cho biết đã phá hủy Tayba II, một tòa nhà dân cư gần khu phố Rimal ở thành phố Gaza. Theo quân đội Israel, lực lượng Hamas đã lắp đặt thiết bị thu thập thông tin tình báo tại tòa nhà này.

Người dân ở tòa nhà được lệnh sơ tán khoảng 1 giờ trước vụ tấn công. Hình ảnh sau vụ tấn công cho thấy tòa nhà đã bị san phẳng.

Đây là vụ tấn công mới nhất vào các tòa nhà cao tầng của thành phố Gaza, nơi Israel cho rằng Hamas đã lắp đặt camera giám sát trên cao để theo dõi việc di chuyển của quân đội.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh cộng đồng thế giới đều kêu gọi giảm căng thẳng, đặc biệt sau vụ không kích của Israel nhằm vào ban lãnh đạo Phong trào Hồi giáo Hamas đang có mặt tại thủ đô Doha của Qatar. Các quốc gia trong khu vực đã đồng loạt lên án vụ tấn công khiến ít nhất 6 người thiệt mạng này, trong khi đó Liên minh châu Phi, Ủy ban châu Âu cùng nhiều quốc gia kêu gọi giảm căng thẳng và hướng tới thỏa thuận ngừng bắn.



Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự không đồng tình với hành động quân sự của Israel, nhấn mạnh đây là quyết định của riêng Tel Aviv, song cho rằng việc loại bỏ Hamas vẫn là một "mục tiêu xứng đáng."

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc đã cùng lên án mạnh mẽ vụ việc, cho rằng chiến dịch này đã làm suy yếu các nỗ lực hòa bình ở Trung Đông.

Dự kiến, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tiến hành họp khẩn vào 15h ngày 10/9 tại New York (theo giờ địa phương, tức 2h ngày 11/9 theo giờ Việt Nam) về cuộc không kích của Israel.



Trong tuyên bố mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết vụ không kích tại Qatar là một phần của chiến dịch mang tên "Hội nghị thượng đỉnh Lửa" nhằm vào các lãnh đạo cấp cao của Hamas, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục truy đuổi các thành viên Hamas liên quan đến vụ tấn công ngày 7/10/2023.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng cảnh báo sẽ không dừng lại nếu Hamas không chấp nhận các điều kiện của Israel để chấm dứt chiến tranh - thả tất cả con tin và giải giáp hoàn toàn.



Cuộc không kích tại Qatar đã làm dấy lên nghi ngờ về các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Gaza.

Ngày 9/9, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani cảnh báo nước này sẽ bảo lưu quyền đáp trả vụ tấn công chết người của Israel nhằm vào ban lãnh đạo của Phong trào Hồi giáo Hamas tại Doha, gọi đây là “thời khắc bước ngoặt” đối với khu vực.

Tuy nhiên, ông khẳng định bất chấp vụ tấn công, Qatar sẽ tiếp tục các nỗ lực hòa giải nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza./.

