Israel nghi ngờ khả năng thành công của vụ không kích Qatar

Báo “Times of Israel” dẫn lời giới chức Israel ngày 10/9 bày tỏ ngày càng nghi ngờ về sự thành công của cuộc tấn công Qatar nhằm vào các thủ lĩnh của phong trào Hamas.



Một quan chức giấu tên tiết lộ: “Hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy những kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt. Chúng tôi vẫn hy vọng chúng đã bị ám sát, nhưng tâm lý lạc quan đang dần phai nhạt.”

Các quan chức khác tỏ ra bi quan về mức độ sát thương của cuộc tấn công, song cho biết quá trình đánh giá thiệt hại của vụ không kích vẫn đang được tiến hành.



Trong khi đó, một nguồn tin khác đánh giá ít nhất một phần của nhiệm vụ đã hoàn thành: gieo rắc nỗi sợ hãi đối với giới lãnh đạo chính trị của Hamas.



Trong tuyên bố ngày 9/9, Hamas khẳng định các thủ lĩnh cấp cao của phong trào này vẫn sống sót sau cuộc tấn công. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Hamas, đôi khi chỉ xác nhận vụ ám sát các thủ lĩnh của phong trào này vài tháng sau đó. Hiện nay, giới chức Hamas không đưa ra bằng chứng nào cho thấy các nhân vật cấp cao đã sống sót sau vụ tấn công của Israel.



Tiếp tục phản ứng của cộng đồng quốc tế, ngày 10/9, phía Nga lên án cuộc tấn công của Israel nhằm vào các thành viên Hamas tại thủ đô Doha của Qatar, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế những hành động có thể làm leo thang thêm xung đột Israel-Palestine.



Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Nga coi vụ việc này là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia độc lập, và là một bước dẫn đến leo thang và bất ổn hơn nữa tình hình ở Trung Đông. Những biện pháp tấn công như vậy đáng bị lên án mạnh mẽ nhất. Vụ tấn công bằng tên lửa vào Qatar không thể được coi là bất cứ điều gì khác ngoài hành động phá hoại các nỗ lực quốc tế nhằm tìm kiếm các giải pháp hòa bình”./.

