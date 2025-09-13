Liên hợp quốc thông qua Tuyên bố New York giải quyết xung đột Israel-Palestine

Tuyên bố New York quy định các hành động cụ thể để giải quyết xung đột Israel-Palestine và hiện thực hóa tầm nhìn về một giải pháp hòa bình giữa hai nhà nước.

Ngày 12/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua dự thảo nghị quyết ủng hộ “Tuyên bố New York” về việc thực hiện giải pháp hai nhà nước và thành lập một nhà nước Palestine độc lập với 142 phiếu thuận, 10 phiếu chống - bao gồm Israel và Mỹ - và 12 phiếu trắng.

Tuyên bố quy định các hành động cụ thể để giải quyết xung đột Israel-Palestine và hiện thực hóa tầm nhìn về một giải pháp hòa bình giữa hai nhà nước./.