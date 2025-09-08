Israel: Khoảng 100.000 dân thường Palestine đã rời khỏi thành phố Gaza

Ngày 7/9, phát biểu tại cuộc họp nội các hàng tuần, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo khoảng 100.000 dân thường Palestine đã rời khỏi thành phố Gaza trong bối cảnh chiến dịch quân sự đang mở rộng tại đây.

Các quan chức Israel cho biết quân đội Israel cũng đang triển khai kế hoạch vận chuyển 100.000 lều trại đến phía Nam Dải Gaza.

Số lều trại này do các tổ chức quốc tế và Liên hợp quốc cung cấp và sẽ được vận chuyển đến một khu vực nhân đạo mới gần Khan Yunis dành cho hàng trăm nghìn người từng sơ tán khỏi phía Bắc Gaza và thành phố Gaza.

Hoạt động này nằm trong giai đoạn tiếp theo của kế hoạch đánh chiếm thành phố Gaza.

Phía Israel ước tính rằng một bộ phận dân cư sẽ không di dời lều trại khi di chuyển khỏi thành phố Gaza, do đó, việc vận chuyển một số lượng lớn lều trại đến phía Nam Gaza sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán người dân tại thành phố Gaza đến khu vực an toàn hơn.

Cơ quan điều phối hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine (COGAT) cũng đang nỗ lực khôi phục cơ sở hạ tầng ở phía Nam Dải Gaza, trong đó bao gồm việc thiết lập "các hành lang nhân đạo" kết nối với hệ thống y tế, cải tạo và mở rộng các bệnh viện dã chiến hiện có.

Quân đội Israel đang chuẩn bị đối phó với nguy cơ bùng phát dịch bệnh bằng cách mở rộng các dịch vụ y tế và phân phối vaccine, đặc biệt là vaccine bại liệt.

Cũng trong ngày 7/9, trong cuộc gặp tại Abu Dhabi, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan và Quốc vương Jordan Abdullah II đã tái khẳng định lập trường kiên định trong việc ủng hộ quyền của người Palestine và phản đối mọi biện pháp của Israel gây ảnh hưởng đến đất đai của Palestine hoặc đe dọa ổn định khu vực.

Hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực quốc tế nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và toàn diện dựa trên giải pháp hai nhà nước, đồng thời tái khẳng định sự phản đối đối với các kế hoạch của Israel nhằm sáp nhập một phần Bờ Tây, trục xuất người Palestine hoặc mở rộng khu định cư./.

