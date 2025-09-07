Israel: Người dân biểu tình trước dinh Thủ tướng, yêu cầu ngừng chiến sự Gaza

Tối 6/9 (giờ địa phương), hàng nghìn người biểu tình đã đổ về Jerusalem để tham gia cuộc tuần hành quy mô lớn, yêu cầu Chính phủ Israel đi tới thỏa thuận trao đổi con tin và chấm dứt chiến sự tại Dải Gaza.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển trọng tâm của phong trào phản đối - từ quảng trường tại thành phố Tel Aviv lên thẳng khu vực trước tư dinh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở Jerusalem.

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, cuộc tuần hành bắt đầu từ cầu Chords tại lối vào thành phố Jerusalem và hướng đến Quảng trường Paris - nơi sẽ diễn ra cuộc biểu tình chính vào lúc 21h00.

Đây cuộc biểu tình đánh dấu 700 ngày các con tin Israel bị giam giữ tại Gaza sau cuộc tập kích hôm 7/10/2023 của các tay súng Hamas.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tính mạng của những con tin còn sống sót, đặc biệt là khi quân đội Israel đang chuẩn bị cho chiến dịch tấn công lớn nhằm vào thành phố Gaza - thủ phủ phía Bắc Dải Gaza.

Diễn đàn Con tin và Gia đình người mất tích - nhóm dẫn đầu các hoạt động phản đối - tuyên bố đã “chuyển hướng đấu tranh”, kêu gọi người dân tập trung biểu tình tại các địa điểm liên quan đến những quan chức ra quyết sách, trong đó có tư dinh của Thủ tướng Netanyahu.

Bên cạnh cuộc biểu tình ở Jerusalem, những cuộc biểu tình khác đã đồng loạt diễn ra tại Tel Aviv (Quảng trường Con tin vào lúc 20h00), Haifa, Carmei Gat, Be’er Sheva và nhiều thành phố khác.

Hồi tháng trước, Hamas tuyên bố đồng ý với khuôn khổ thỏa thuận từng được Israel chấp thuận, bao gồm phóng thích 10 con tin còn sống và trao trả thi thể của 18 con tin đã thiệt mạng để đổi lấy 60 ngày ngừng bắn, yêu cầu Israel thả hàng trăm tù nhân an ninh Palestine và khoảng 1.000 người bị giam tại Gaza.

Tuy nhiên, giới chức Israel đến nay vẫn khẳng định chỉ đồng ý với thỏa thuận tổng thể - bao gồm việc Hamas giải giáp hoàn toàn, Gaza được phi quân sự hóa, và một chính phủ dân sự mới (không có sự tham gia của Hamas hay Chính quyền Palestine hiện nay) sẽ được thành lập./.

