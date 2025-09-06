Xung đột Hamas-Israel: "Không còn nơi nào an toàn ở Dải Gaza"

Việc quân đội Israel đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở Gaza, trong đó có mục tiêu kiểm soát thành phố Gaza đang khiến người dân địa phương lo lắng, đặc biệt là những người từng rời khỏi thành phố trong giai đoạn đầu của cuộc chiến Israel-Hamas, rồi trở lại trong thời gian ngừng bắn hồi tháng Một.

Với việc các xe ủi đất của Israel đang san bằng nhiều khu dân cư và giới lãnh đạo nước này ủng hộ kế hoạch di dời hàng loạt người Palestine khỏi Gaza, nhiều người lo ngại rằng nếu rời đi lúc này, có thể họ sẽ không bao giờ được trở lại quê hương nữa.

Việc di chuyển tốn kém và việc tìm một chỗ cắm trại ở miền Nam - nơi đang quá tải - là điều gần như bất khả thi.

Nhiều người dân Gaza khẳng định rằng không còn nơi nào trong Dải Gaza là an toàn và họ cũng không biết phải đi đâu.

Abdel Nasser Mushtaha, 48 tuổi, một cư dân của khu phố Zeitoun, lo ngại: "Khắp mọi nơi tại Gaza đều xảy ra oanh kích và chết chóc. Trong suốt một năm rưỡi qua, những đợt oanh tạc khốc liệt nhất - gây ra các vụ thảm sát dân thường - lại xảy ra ở Al-Mawasi, cái gọi là ‘vùng nhân đạo.'"

Con gái ông Mushtaha, cô Samia chia sẻ: "Đối với chúng tôi, giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Dù chúng tôi đi đâu, cái chết cũng đuổi theo - hoặc là do bom đạn, hoặc là do đói khát.”

Nhiều người bày tỏ sự mệt mỏi sau nhiều lần sơ tán trong các đợt tấn công trước và nhấn mạnh đến khó khăn, chi phí của việc di dời - đặc biệt với người già, người bệnh hoặc suy dinh dưỡng.

Theo ước tính của các quan chức quốc phòng Israel, khoảng 70.000 đến 80.000 người đã rời khỏi thành phố Gaza, phần lớn trong những ngày qua sau khi khu vực này bị tuyên bố là vùng chiến sự.

Tuy nhiên, con số này vẫn còn rất thấp so với tổng dân số ước tính gần 1 triệu người trong thành phố.

Ngày 6/9, Israel tiếp tục yêu cầu người dân tại Gaza sơ tán trong bối cảnh chiến dịch quân sự quanh thành phố Gaza tiếp tục được đẩy mạnh, bất chấp sức ép ngày càng gia tăng cả trong nước và từ cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần hai năm qua.

Hồi tháng trước, Hamas đã đồng ý với một đề xuất về lệnh ngừng bắn tạm thời và việc thả con tin theo từng giai đoạn.

Tuy nhiên, Israel yêu cầu nhóm vũ trang này phải thả toàn bộ con tin cùng lúc, giải giáp và từ bỏ quyền kiểm soát Dải Gaza, cùng với nhiều điều kiện khác.

Trong khi đó, quân đội Israel ngày 6/9 thông báo đang thiết lập một “khu nhân đạo” tại vùng Al-Mawasi ở Khan Younis, miền Nam Dải Gaza, trong bối cảnh chuẩn bị mở rộng hoạt động quân sự tại vùng lãnh thổ này.

Theo thông báo, khu vực trên sẽ được trang bị cơ sở hạ tầng như bệnh viện dã chiến, đường ống dẫn nước, cơ sở khử mặn và nguồn cung lương thực.

Người phát ngôn quân đội Israel kêu gọi người dân ở thành phố Gaza rời đi trước chiến dịch tấn công nhằm giành quyền kiểm soát trung tâm đô thị lớn nhất của vùng lãnh thổ này./.

