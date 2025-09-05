Thế giới

Trung Đông

Quân đội Israel phát lệnh sơ tán đầu tiên ở thành phố Gaza

Kênh truyền hình Channel 12 đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel đã rải tờ rơi sơ tán tại khu phố Radwan ở thành phố Gaza, yêu cầu dân thường rời khỏi khu vực trước các đợt không kích sắp tới.

Thanh Bình
Người dân sơ tán tránh chiến sự tại Dải Gaza. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Người dân sơ tán tránh chiến sự tại Dải Gaza. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 5/9 đã phát lệnh sơ tán đầu tiên ở thành phố Gaza, trong bối cảnh chiến dịch quân sự đang được đẩy mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố hoạt động quân sự của IDF sẽ tiếp tục gia tăng cho đến khi Phong trào Hồi giáo Hamas chấp nhận các điều kiện của Israel để kết thúc chiến tranh.

Kênh truyền hình Channel 12 đưa tin IDF đã rải tờ rơi sơ tán tại khu phố Radwan ở thành phố Gaza, yêu cầu dân thường rời khỏi khu vực trước các đợt không kích sắp tới. Một tòa nhà nhiều tầng được cho là căn cứ của Hamas cũng nằm trong danh sách mục tiêu.

IDF cho biết sẽ thực hiện các cuộc tấn công “chính xác và có mục tiêu” vào cơ sở hạ tầng của Hamas gây đe dọa trực tiếp đến binh sỹ Israel.

Trước các đợt tấn công, quân đội sẽ áp dụng nhiều biện pháp để giảm thiểu thương vong dân thường, bao gồm cảnh báo mục tiêu, sử dụng vũ khí chính xác, giám sát trên không và thu thập tình báo.

Cùng ngày, trên nền tảng Telegram, Hamas công bố video về con tin người Israel Guy Gilboa-Dalal cùng 1 con tin khác, hiện danh tính chưa được tiết lộ theo yêu cầu gia đình.

Trong video, Gilboa-Dalal nói rằng anh không thể tin là mình còn sống sau 22 tháng bị giam giữ tại thành phố Gaza. Anh đồng thời tiết lộ các con tin sẽ bị di chuyển theo nơi IDF tiến hành hoạt động quân sự.

Các sỹ quan thuộc Bộ Tư lệnh Miền Nam của Israel cho biết đợt sơ tán quy mô lớn người dân khỏi khu vực phía Bắc Gaza và thành phố Gaza sẽ sớm bắt đầu. Ước tính có hàng trăm nghìn người Palestine sẽ được chuyển đến các khu vực trú ẩn ở phía Nam Dải Gaza.

Quá trình di tản sẽ đi kèm với việc phát tờ rơi, thông báo truyền thông, trong khi các chiến dịch trên bộ và trên không được tăng cường.

Theo Cơ quan Điều phối các hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT), hàng nghìn lều trại và thiết bị trú ẩn đã được đưa vào Gaza. Hàng chục nghìn lều khác đang trên đường vận chuyển.

COGAT cho biết đang phối hợp với các tổ chức quốc tế để đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm nhân đạo cho người dân Gaza, bao gồm thực phẩm, thuốc men và chỗ ở tạm thời.

Theo ước tính của các quan chức quốc phòng Israel, khoảng 70.000-80.000 người đã rời khỏi thành phố Gaza, phần lớn trong những ngày qua - sau khi khu vực này bị tuyên bố là vùng chiến sự. Tuy nhiên, con số này vẫn còn rất thấp so với tổng dân số ước tính gần 1 triệu người trong thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Gaza #chiến dịch quân sự Israel Palestine
Theo dõi VietnamPlus

XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thiệt hại sau động đất tại tỉnh Kunar, Afghanistan, ngày 1/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tiếp tục xảy ra động đất mạnh ở Afghanistan

Sau động đất, hàng loạt dư chấn liên tục xảy ra, gây thêm nhiều vụ sạt lở đá, làm tắc nghẽn các tuyến đường gây khó khăn cho việc tiếp cận cứu trợ và khiến người dân không dám trở về nhà.

Hiện trường đổ nát sau khi Israel không kích trại tị nạn Jabalia ở phía Bắc Dải Gaza ngày 16/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel quyết định bác đề xuất ngừng bắn của Hamas

Israel đã bác bỏ đề xuất của Hamas về việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện tại Dải Gaza, đồng thời tuyên bố quân đội của họ sẽ tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào Gaza.