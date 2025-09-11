Thế giới

Trung Đông

Xung đột Hamas-Israel: Hamas đồng thuận hoàn tất đàm phán ngừng bắn

Ban lãnh đạo Hamas đồng thuận về việc hoàn tất đàm phán ngừng bắn với Israel, trong khi thành phố Gaza chứng kiến làn sóng sơ tán ồ ạt giữa cảnh báo quốc tế về nguy cơ thảm họa nhân đạo nghiêm trọng.

Đức Trung-Nguyễn Hằng
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 10/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 10/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nhật báo Asharq Al-Awsat của Saudi Arabia ngày 11/9 đưa tin, sau vụ một số thủ lĩnh cấp cao của Hamas bị ám sát hụt tại Qatar, Ban lãnh đạo của lực lượng này đã đạt được đồng thuận về việc hoàn tất các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Dải Gaza theo hướng "đáp ứng các yêu cầu của phía Palestine.”

Các yêu cầu này bao gồm chấm dứt hoàn toàn xung đột và bảo đảm về việc rút quân của Israel khỏi Dải Gaza.

Cũng theo nhật báo, trong những ngày tới, việc liên lạc với các bên trung gian sẽ được nối lại sau khi tình hình an ninh ổn định để cho phép tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo.

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi có tin quân đội Israel đã bất ngờ không kích nơi ở của một số thành viên trong Ban lãnh đạo Hamas tại thủ đô Doha của Qatar.

Hamas và truyền thông Arab cho biết một số thành viên của nhóm này đã thiệt mạng nhưng không có các lãnh đạo cấp cao.

Liên quan đến xung đột tại Gaza, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 11/9 thông báo hàng chục nghìn người Palestine đã sơ tán khỏi thành phố Gaza trong 24 giờ qua, nâng tổng số người rời đi trong những tuần gần đây lên khoảng 200.000 người.

Việc sơ tán diễn ra trong bối cảnh IDF hôm 9/9 đã yêu cầu người dân toàn thành phố Gaza phải rời đi để đảm bảo an toàn trước khi lực lượng này sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Hamas.

Theo ước tính, hiện có khoảng 1 triệu người Palestine đang sống ở thành phố Gaza.

Bên cạnh việc yêu cầu người dân ở thành phố Gaza phải sơ tán, quân đội Israel cũng tiến hành đồng thời các cuộc tấn công tổng lực trên bộ vào thành phố này, nhắm vào các tòa nhà cao tầng nghi có liên hệ với Hamas.

Trước bối cảnh Israel liên tục leo thang quân sự tại Gaza, nhiều tổ chức quốc tế và quốc gia tiếp tục cảnh báo về thảm họa nhân đạo vốn đang ở mức tồi tệ và kêu gọi ngừng bắn cũng như đảm bảo an toàn cho dân thường.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các nhân viên và đối tác vẫn sẽ ở thành thành phố Gaza, đồng thời nhấn mạnh lệnh sơ tán của Israel là không khả thi khi có tới hàng trăm nghìn người dân sẽ phải di chuyển về phía Nam Dải Gaza trong bối cảnh khu vực này vốn đã chật hẹp và không có đủ dịch vụ để cung cấp cho người dân.

Chưa kể, thành phố Gaza đang có khoảng một nửa số bệnh viện còn hoạt động ở Dải Gaza. Người đứng đầu WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động và thể hiện trách nhiệm đối với tình hình nhân đạo tại Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hamas #Israel #Gaza #đàm phán ngừng bắn #xung đột #nhân đạo #sơ tán Israel Palestine
Theo dõi VietnamPlus

XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng IAEA tại trụ sở ở Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hoan nghênh thỏa thuận giữa Iran và IAEA

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh sự hợp tác đầy đủ của Iran với IAEA là cần thiết để đạt được một khuôn khổ dài hạn bảo đảm chương trình hạt nhân của Iran chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Một trường học bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Jabalia, phía Bắc Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập, Qatar, Mỹ thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại Gaza

Ai Cập kiên quyết phản đối các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza, kế hoạch di dời người Palestine khỏi lãnh thổ của họ cũng như những hành động mà Ai Cập coi là sử dụng nạn đói làm vũ khí.