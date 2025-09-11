Israel biện minh vụ không kích ở Qatar, châu Âu và Doha lên tiếng

Ngày 10/9, phát biểu trong chuyến thăm Anh, Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết lãnh đạo chính trị cấp cao của Hamas tại Qatar, Khalil al-Hayya, đã bị nhắm mục tiêu vì ông này cản trở thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở Gaza.

Ông Isaac Herzog tuyên bố: “Chúng tôi nhắm vào Khalil al-Hayya vì ông ta phản đối thỏa thuận về Gaza.”

Theo Tổng thống Israel, thủ lĩnh Hamas Khalil al-Hayya có thái độ không rõ ràng trong các cuộc đàm phán.

Tổng thống Isaac Herzog cáo buộc Khalil al-Hayya là nhân vật số một ở Hamas và “trên tay ông ta đã nhuốm máu của hàng ngàn người Israel.”

Thủ tướng Netanyahu cũng lên tiếng thách thức làn sóng chỉ trích quốc tế về cuộc không kích của Israel nhằm vào các thủ lĩnh Hamas tại Doha, đồng thời tuyên bố với Qatar: “Hoặc là các ông trục xuất họ, hoặc là các ông đưa họ ra trước công lý. Bởi vì nếu các ông không làm vậy, chúng tôi sẽ làm.”

Phát biểu trong một video bằng tiếng Anh, Netanyahu so sánh cuộc tấn công của Israel với các hoạt động của Mỹ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh, sau sự kiện 11/9, Mỹ cam kết sẽ truy lùng những kẻ khủng bố bất kể chúng ở đâu. Israel đã áp dụng cách tiếp cận đó, cáo buộc Qatar chứa chấp khủng bố, tài trợ cho Hamas.

“Chúng tôi đã làm chính xác những gì nước Mỹ đã làm khi truy quét bọn khủng bố al-Qaeda ở Afghanistan.”

Trong khi đó, Chính phủ Đức cho biết việc vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar là không thể chấp nhận được, nhưng cuộc tấn công của Israel nhằm vào các quan chức Hamas ở Doha không làm thay đổi lập trường cơ bản của Berlin đối với quốc gia này.

Khi được hỏi về đề xuất của Ủy ban châu Âu đình chỉ các biện pháp liên quan đến thương mại trong thỏa thuận của EU với Israel, người phát ngôn Chính phủ Đức tuyên bố, vẫn chưa có đa số ủng hộ các biện pháp được đề xuất này tại Hội đồng châu Âu.

Về phía Qatar, Thủ tướng nước này Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cho biết sẽ có phản ứng đối với vụ tấn công của Israel nhằm vào Doha, và việc đó hiện đang được thảo luận với các đối tác trong khu vực.

Trả lời phỏng vấn với CNN, ông al-Thani cũng cho hay các kế hoạch đang được xúc tiến để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Doha trong tương lai gần liên quan đến các cuộc thảo luận nêu trên, song chưa nêu thời điểm cụ thể./.

