Thế giới

Trung Đông

Thủ tướng Israel: Loại bỏ lãnh đạo Hamas là chìa khóa chấm dứt chiến sự Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 13/9 tuyên bố việc loại bỏ các thủ lĩnh Hamas đang sống tại Qatar sẽ xóa bỏ trở ngại chính cho việc giải phóng toàn bộ con tin và chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Doha, Qatar ngày 9/9/2025. (Ảnh: AA/TTXVN)
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Doha, Qatar ngày 9/9/2025. (Ảnh: AA/TTXVN)

Theo Reuters, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 13/9 tuyên bố việc loại bỏ các thủ lĩnh Hamas đang sống tại Qatar sẽ xóa bỏ trở ngại chính cho việc giải phóng toàn bộ con tin và chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza.

Trước đó hôm 10/9, Israel đã tiến hành tấn công nhằm vào ban lãnh đạo Hamas tại Doha.

Ngay sau đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp khẩn cấp vào chiều ngày 11/9 (giờ địa phương) để thảo luận về vụ việc Israel tấn công nhằm vào mục tiêu Hamas tại Doha, Qatar.

Phiên họp được tổ chức theo đề nghị của ba quốc gia Algeria, Pakistan và Somalia.

Tham dự phiên họp có sự hiện diện của nhiều nhân vật quan trọng, bao gồm bà Rosemary DiCarlo - Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình, Thủ tướng Qatar bin Abdulrahman Al Thani, cùng đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an, các quốc gia Trung Đông-vùng Vịnh và Israel.

Trong bài phát biểu của mình, bà DiCarlo đã nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của vụ tấn công ngày 9/9, đặc biệt khi hành động này nhắm vào các thủ lĩnh Hamas được cho là đang tham gia thảo luận về đề xuất ngừng bắn dưới sự bảo trợ của Mỹ.

Bà cảnh báo rằng sự kiện này có thể châm ngòi cho một giai đoạn leo thang căng thẳng mới trong cuộc xung đột Gaza vốn đã vô cùng khốc liệt./.

(Vietnam+)
#Thủ lĩnh Hamas #Israel tấn công Qatar #Dải Gaza Israel Qatar
Theo dõi VietnamPlus

XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

UAE đang xem xét đề nghị từ Qatar về việc đóng cửa Đại sứ quán UAE tại Tel Aviv. (Nguồn: AFP)

UAE cân nhắc đóng cửa Đại sứ quán tại Israel

UAE đang xem xét đề nghị từ Qatar về việc đóng cửa Đại sứ quán UAE tại Tel Aviv, một phần trong loạt biện pháp mà Qatar thúc đẩy để đáp trả vụ Israel tấn công các lãnh đạo Hamas ở Doha.

Biểu tượng IAEA tại trụ sở ở Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hoan nghênh thỏa thuận giữa Iran và IAEA

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh sự hợp tác đầy đủ của Iran với IAEA là cần thiết để đạt được một khuôn khổ dài hạn bảo đảm chương trình hạt nhân của Iran chỉ phục vụ mục đích hòa bình.