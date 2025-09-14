Thủ tướng Israel: Loại bỏ lãnh đạo Hamas là chìa khóa chấm dứt chiến sự Gaza

Theo Reuters, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 13/9 tuyên bố việc loại bỏ các thủ lĩnh Hamas đang sống tại Qatar sẽ xóa bỏ trở ngại chính cho việc giải phóng toàn bộ con tin và chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza.

Trước đó hôm 10/9, Israel đã tiến hành tấn công nhằm vào ban lãnh đạo Hamas tại Doha.

Ngay sau đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp khẩn cấp vào chiều ngày 11/9 (giờ địa phương) để thảo luận về vụ việc Israel tấn công nhằm vào mục tiêu Hamas tại Doha, Qatar.

Phiên họp được tổ chức theo đề nghị của ba quốc gia Algeria, Pakistan và Somalia.

Tham dự phiên họp có sự hiện diện của nhiều nhân vật quan trọng, bao gồm bà Rosemary DiCarlo - Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình, Thủ tướng Qatar bin Abdulrahman Al Thani, cùng đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an, các quốc gia Trung Đông-vùng Vịnh và Israel.

Trong bài phát biểu của mình, bà DiCarlo đã nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của vụ tấn công ngày 9/9, đặc biệt khi hành động này nhắm vào các thủ lĩnh Hamas được cho là đang tham gia thảo luận về đề xuất ngừng bắn dưới sự bảo trợ của Mỹ.

Bà cảnh báo rằng sự kiện này có thể châm ngòi cho một giai đoạn leo thang căng thẳng mới trong cuộc xung đột Gaza vốn đã vô cùng khốc liệt./.

