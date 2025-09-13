Qatar tổ chức Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Arab-Hồi giáo

Cố vấn Thủ tướng kiêm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majid bin Mohammed Al Ansari, cho biết Doha sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Arab-Hồi giáo vào ngày 15/9 nhằm thảo luận về những diễn biến gần đây trong khu vực.

Phát biểu với hãng thông tấn Qatar (QNA), Bộ trưởng Al Ansari cho biết hội nghị thượng đỉnh sẽ thảo luận về dự thảo tuyên bố liên quan đến vụ không kích của Israel nhằm vào Doha hôm 9/9.

Dự thảo này sẽ được đệ trình từ cuộc họp trù bị của các Bộ trưởng Ngoại giao Arab và Hồi giáo, dự kiến diễn ra vào ngày 14/9 - trước hội nghị một ngày.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar nhấn mạnh việc triệu tập Hội nghị thượng đỉnh Arab-Hồi giáo vào thời điểm này có ý nghĩa quan trọng, phản ánh sự đoàn kết của các quốc gia Arab và Hồi giáo với Nhà nước Qatar trước cuộc không kích nhằm vào các lãnh đạo Phong trào Hồi giáo Hamas tại Doha, đồng thời phản ánh lập trường cứng rắn của các quốc gia này đối với hành động do Israel thực hiện./.

