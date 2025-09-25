Thế giới

Pháp cho phép chuyên cơ của Thủ tướng Israel bay qua không phận

Pháp đồng ý cho chuyên cơ chở Thủ tướng Benjamin Netanyahu bay qua không phận, tuy nhiên Israel đã chọn một tuyến đường khác, được cho là nhằm tránh rắc rối từ lệnh bắt giữ quốc tế.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Một quan chức ngoại giao Pháp ngày 25/9 cho biết Israel đã yêu cầu Pháp cho phép chuyên cơ chở Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu mang tên “Wing of Zion” bay qua không phận và đã nhận được sự chấp thuận.

Tuy nhiên, theo nguồn tin, Israel sau đó đã quyết định sử dụng lộ trình khác và phía Paris không rõ lý do.

Quan chức Pháp nêu rõ: “Họ đã chọn một tuyến đường khác và chúng tôi không biết lý do tại sao.”

Chuyến bay của Thủ tướng Netanyahu đến New York để tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tránh hoàn toàn không phận của tất cả các quốc gia, ngoại trừ Italy và Hy Lạp, dù tuyến đường này khiến hành trình dài hơn đáng kể.

Lộ trình chuyến bay như vậy được cho là nỗ lực nhằm tránh rắc rối liên quan đến lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành.

Nhiều quốc gia đã tuyên bố sẽ bắt giữ Thủ tướng Netanyahu nếu ông có mặt trên lãnh thổ của họ.

Pháp, quốc gia nằm trên đường bay thông thường từ Israel tới Mỹ, năm ngoái tuyên bố sẽ không bắt giữ Thủ tướng Netanyahu, mặc dù lập trường này đã vấp phải sự chỉ trích từ Liên minh châu Âu./.

