Israel biện minh cho quyết định tấn công lãnh thổ Qatar

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 16/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định cuộc tấn công của nước này vào Doha, Qatar là “chính đáng” vì quốc gia Vùng Vịnh này có liên hệ với Hamas.

Đồng thời, Thủ tướng Netanyahu cho rằng Qatar có thể dễ dàng gây sức ép để Hamas giải phóng toàn bộ số con tin ở ngay những ngày đầu của cuộc chiến ở Gaza.

Ông Netanyahu cáo buộc: “Qatar có liên hệ với Hamas... Họ chứa chấp Hamas, tài trợ cho Hamas. Họ có các đòn bẩy (trong việc ép Hamas giải phóng con tin) mạnh mẽ hơn nhiều và họ đã chọn không làm điều đó.”

Vì vậy, Thủ tướng Netanyahu khẳng định cuộc tấn công nhằm vào các lãnh đạo Hamas ở Qatar “hoàn toàn chính đáng.”

Ngoài ra, Thủ tướng Netanyahu cáo buộc kênh truyền hình Al Jazeera tiếng Arab là “một ổ nhóm bài Do Thái, bài chủ nghĩa Phục quốc Do Thái và trong nhiều năm còn có tư tưởng chống Mỹ.”

Trước đó, một quan chức Hamas cáo buộc Israel đã tấn công các nhà đàm phán của lực lượng này trong cuộc tấn công thủ đô Doha của Qatar trong ngày 9/9.

Quan chức Hamas nhấn mạnh: “Trong tội ác mới của chủ nghĩa phục quốc Do Thái, phái đoàn đàm phán Hamas đã bị nhắm mục tiêu trong cuộc họp tại Doha, khi đang thảo luận về đề xuất ngừng bắn của Tổng thống (Mỹ Donald) Trump ở Dải Gaza.”

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết sẽ không tiếp tục tấn công Qatar.

Theo nguồn tin, Tổng thống Trump tuyên bố: “Điều đó là không thể chấp nhận được. Tôi yêu cầu ông không được lặp lại hành động này.”

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng đã tiến hành phiên họp khẩn cấp vào chiều ngày 11/9 (giờ địa phương) để thảo luận về vụ việc Israel tấn công nhằm vào mục tiêu Hamas tại Doha, Qatar.

Tham dự phiên họp có sự hiện diện của nhiều nhân vật quan trọng, bao gồm bà Rosemary DiCarlo - Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình, Thủ tướng Qatar bin Abdulrahman Al Thani, cùng đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an, các quốc gia Trung Đông-vùng Vịnh và Israel.

Trong bài phát biểu của mình, bà DiCarlo đã nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của vụ tấn công ngày 9/9, đặc biệt khi hành động này nhắm vào các thủ lĩnh Hamas được cho là đang tham gia thảo luận về đề xuất ngừng bắn dưới sự bảo trợ của Mỹ.

Bà cảnh báo rằng sự kiện này có thể châm ngòi cho một giai đoạn leo thang căng thẳng mới trong cuộc xung đột Gaza vốn đã vô cùng khốc liệt.

Bà kêu gọi các bên kiềm chế tối đa trong thời điểm nhạy cảm này, đồng thời khuyến khích theo đuổi giải pháp ngoại giao, với ưu tiên hàng đầu là đạt được lệnh ngừng bắn và giải quyết vấn đề con tin trong xung đột Gaza.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk ngày 16/9 cũng cảnh báo cuộc không kích của Israel nhằm vào các thủ lĩnh Hamas tại Qatar hôm 9/9 đã đe dọa hòa bình và ổn định khu vực.

Ông Turk nhấn mạnh: “Vụ tấn công của Israel vào các nhà đàm phán tại Doha là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế nghiêm trọng, một hành động xâm phạm hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời là đòn giáng mạnh vào tính toàn vẹn của các tiến trình hòa giải và đàm phán trên toàn thế giới”./.

