Các nước Arab-Hồi giáo phản đối hành động của Israel tại Qatar

Ngày 15/9, Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Liên đoàn Arab (AL) và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) diễn ra tại Qatar để thảo luận về những diễn biến gần đây ở khu vực, đặc biệt sau khi Israel không kích nhằm vào các nhà lãnh đạo của Phong trào Hồi giáo Hamas tại thủ đô Doha hồi tuần trước.

Theo kế hoạch, tại hội nghị thượng đỉnh này, các bên sẽ xem xét một dự thảo nghị quyết nhằm lên án hành động trên của Israel.

Dự thảo nghị quyết cho rằng vụ tấn công của Israel tại Qatar hôm 9/9 cùng các hành động khác của nước này đang đe dọa triển vọng hòa bình, cũng như ảnh hưởng đến mọi kết quả đã đạt được trong lộ trình bình thường hóa quan hệ với các quốc gia Arab.

Tài liệu nêu rõ các quốc gia phản đối "kế hoạch (của Israel) áp đặt một thực tế mới trong khu vực."

Dự thảo nghị quyết được soạn thảo trong cuộc họp trù bị cấp ngoại trưởng ngày 14/9 và có thể được thay đổi trước khi các nguyên thủ quốc gia nhóm họp tại Doha.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani ngày 14/9 tuyên bố những hành động của Israel sẽ không thể cản trở nỗ lực hòa giải của nước này, cùng với Mỹ và Ai Cập, nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi các quốc gia Hồi giáo cắt đứt quan hệ với Israel, đồng thời hy vọng hội nghị thượng đỉnh Al-OIC sẽ đưa ra các biện pháp đối với Israel./.

