Liên hợp quốc lên án Israel không kích Qatar, cảnh báo đe dọa hòa bình khu vực

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk ngày 16/9 cảnh báo cuộc không kích của Israel nhằm vào các thủ lĩnh Hamas tại Qatar hôm 9/9 đã đe dọa hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời kêu gọi Israel “phải chịu trách nhiệm về các vụ giết người trái pháp luật.”

Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc trong phiên tranh luận khẩn cấp về vụ tấn công, ông Turk nhấn mạnh: “Vụ tấn công của Israel vào các nhà đàm phán tại Doha là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế nghiêm trọng, một hành động xâm phạm hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời là đòn giáng mạnh vào tính toàn vẹn của các tiến trình hòa giải và đàm phán trên toàn thế giới.”

Ngày 11/9, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra một tuyên bố chung hiếm hoi lên án vụ tấn công này.

Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi chấm dứt chiến tranh, tái khẳng định tầm quan trọng của các nỗ lực ngoại giao do Qatar, Ai Cập và Mỹ dẫn dắt, đồng thời hối thúc các bên nắm bắt cơ hội hòa bình./.

Mỹ nhắc nhở Israel cân nhắc hành động quân sự liên quan tới Qatar Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo Israel cần “hết sức cẩn trọng” trong xử lý vấn đề Qatar, đồng thời nhấn mạnh Doha là một đồng minh quan trọng của Washington.