Thế giới

Trung Đông

Liên hợp quốc lên án Israel không kích Qatar, cảnh báo đe dọa hòa bình khu vực

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cảnh báo vụ không kích nhằm vào các thủ lĩnh Hamas tại Doha là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, làm lung lay tiến trình hòa giải và gây bất ổn khu vực.

Cao ủy LHQ về nhân quyền Volker Turk phát biểu trong một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Cao ủy LHQ về nhân quyền Volker Turk phát biểu trong một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk ngày 16/9 cảnh báo cuộc không kích của Israel nhằm vào các thủ lĩnh Hamas tại Qatar hôm 9/9 đã đe dọa hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời kêu gọi Israel “phải chịu trách nhiệm về các vụ giết người trái pháp luật.”

Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc trong phiên tranh luận khẩn cấp về vụ tấn công, ông Turk nhấn mạnh: “Vụ tấn công của Israel vào các nhà đàm phán tại Doha là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế nghiêm trọng, một hành động xâm phạm hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời là đòn giáng mạnh vào tính toàn vẹn của các tiến trình hòa giải và đàm phán trên toàn thế giới.”

Ngày 11/9, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra một tuyên bố chung hiếm hoi lên án vụ tấn công này.

Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi chấm dứt chiến tranh, tái khẳng định tầm quan trọng của các nỗ lực ngoại giao do Qatar, Ai Cập và Mỹ dẫn dắt, đồng thời hối thúc các bên nắm bắt cơ hội hòa bình./.

(Vietnam+)
#Qatar #Israel #Hamas #Liên hợp quốc #Hòa giải Israel Qatar
Theo dõi VietnamPlus

XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Một trường học bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Jabalia, phía Bắc Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Không kích dữ dội trên khắp thành phố Gaza

Các nhân chứng cho biết Israel đã tiến hành các đợt không kích dữ dội nhằm vào Gaza, sau khi Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ ủng hộ chiến dịch quân sự của Israel tại vùng lãnh thổ Palestine bị tàn phá này.

UAE đang xem xét đề nghị từ Qatar về việc đóng cửa Đại sứ quán UAE tại Tel Aviv. (Nguồn: AFP)

UAE cân nhắc đóng cửa Đại sứ quán tại Israel

UAE đang xem xét đề nghị từ Qatar về việc đóng cửa Đại sứ quán UAE tại Tel Aviv, một phần trong loạt biện pháp mà Qatar thúc đẩy để đáp trả vụ Israel tấn công các lãnh đạo Hamas ở Doha.

Biểu tượng IAEA tại trụ sở ở Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hoan nghênh thỏa thuận giữa Iran và IAEA

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh sự hợp tác đầy đủ của Iran với IAEA là cần thiết để đạt được một khuôn khổ dài hạn bảo đảm chương trình hạt nhân của Iran chỉ phục vụ mục đích hòa bình.