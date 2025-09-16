Mỹ nhắc nhở Israel cân nhắc hành động quân sự liên quan tới Qatar

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo đối với Israel về cách xử lý vấn đề Qatar, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực.

Phát biểu trước báo giới, ông Trump nhấn mạnh Israel cần "hết sức, hết sức cẩn trọng" trong các động thái quân sự nhằm vào Qatar.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông điệp gửi tới Thủ tướng Netanyahu liên quan đến cuộc không kích của Israel nhằm vào các nhà lãnh đạo Hamas tại Qatar, Tổng thống Trump khẳng định mặc dù Israel cần có biện pháp đối phó với Hamas, nhưng cần lưu ý Qatar là "một đồng minh tuyệt vời của Mỹ."

Theo báo Times of Israel đưa tin, để thể hiện quan điểm rõ ràng về vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ có chuyến thăm chính thức tới Qatar vào ngày 16/9.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết, trong chuyến thăm này, ông Rubio sẽ tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của Washington đối với an ninh và chủ quyền của Qatar, đặc biệt là sau cuộc tấn công gần đây của Israel vào thủ đô Doha./.

Các nước Arab-Hồi giáo phản đối hành động của Israel tại Qatar Vụ tấn công của Israel tại Qatar đang đe dọa triển vọng hòa bình, cũng như ảnh hưởng đến mọi kết quả đã đạt được trong lộ trình bình thường hóa quan hệ với các quốc gia Arab.