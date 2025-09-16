Thế giới

Trung Đông

Thủ tướng Israel bị cáo buộc đưa đất nước vào tình trạng nguy hiểm

Diễn đàn Doanh nghiệp Israel cáo buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang đưa đất nước vào tình trạng “suy thoái kinh tế và chính trị nguy hiểm, chưa từng có.”

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Theo tuyên bố ngày 16/9 của Diễn đàn Doanh nghiệp Israel (IBF) đại diện cho phần lớn lao động khu vực tư nhân từ 200 công ty lớn nhất của nước này, các chính sách của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang đưa đất nước vào tình trạng “suy thoái kinh tế và chính trị nguy hiểm, chưa từng có.”

Phản hồi trước phát biểu của Thủ tướng Netanyahu trước đó một ngày về việc Israel đang đối mặt nguy cơ bị cô lập về ngoại giao vì cuộc chiến ở Gaza và cần trở thành một “Siêu Sparta” (tức cần tự chủ hơn và đặt quân sự lên hàng đầu), tuyên bố của IBF nêu rõ: “Chúng ta không phải Sparta, tầm nhìn như được nêu sẽ khiến chúng ta khó tồn tại trong một thế giới toàn cầu đang biến đổi... Chúng ta đang tiến về một vực thẳm chính trị, kinh tế và xã hội, đe dọa sự tồn tại của chúng ta ở Israel... Nền kinh tế Israel thể hiện khả năng chống chịu vượt trội, bất chấp các thách thức an ninh và chính trị nhưng không phải mãi mãi.”

Bên cạnh đó, IBF kêu gọi Thủ tướng Netanyahu “chấm dứt” đường lối trên và yêu cầu chính phủ ngay lập tức đổi hướng.

IBF cũng yêu cầu Chính phủ Israel khẩn trương chấm dứt cuộc chiến ở Gaza, thúc đẩy việc trả tự do cho toàn bộ con tin, công bố thành lập ủy ban điều tra nhà nước liên quan vụ tấn công do Hamas cầm đầu ngày 7/10/2023 và ấn định ngày bầu cử trong tương lai gần./.

(Vietnam+)
#Diễn đàn Doanh nghiệp Israel #Benjamin Netanyahu #suy thoái kinh tế Israel
