Thế giới

Trung Đông

Israel tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ tại Thành phố Gaza

Trang tin Axios ngày 15/9 dẫn nguồn tin giới chức Israel cho biết quân đội nước này đã phát động chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào Thành phố Gaza với mục tiêu chiếm đóng khu vực này.

Binh sỹ Israel tham gia chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo RIA Novosti, trang tin Axios ngày 15/9 dẫn nguồn tin giới chức Israel cho biết quân đội nước này đã phát động chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào Thành phố Gaza với mục tiêu chiếm đóng khu vực này.

Axios cũng dẫn truyền thông Palestine xác nhận Không quân Israel đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn xuống Gaza trong tối 15/9 và ngay sau đó xe tăng Israel đã tiến vào Thành phố Gaza.

Các quan chức quốc phòng và an ninh cấp cao của Israel gồm Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad, Cơ quan An ninh Chung (Shin Bet) và tình báo quân đội đều đã khuyên Thủ tướng Benjamin Netanyahu không nên tiến hành chiến dịch trên bộ tại thành phố Gaza.

Họ cảnh báo một cuộc tấn công như vậy có thể gây nguy hiểm cho con tin Israel tại đây, dẫn đến tổn thất nặng nề cho IDF, buộc Israel phải áp đặt chế độ quân sự tại thành phố này và thậm chí khó có thể loại bỏ được phong trào Hamas./.

(Vietnam+)
#Benjamin Netanyahu #không kích #xe tăng Israel
