Mỹ-Israel thảo luận về Gaza và việc sáp nhập một số phần của Bờ Tây

Ngày 15/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Jerusalem.

Tham dự cuộc họp còn có Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Israel Ron Dermer, Ngoại trưởng Gideon Sa’ar, Cố vấn An ninh quốc gia Tzachi Hanegbi, và Đại sứ Israel tại Washington Yechiel Leiter. Về phía Mỹ có sự hiện diện của Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Rubio tới Israel diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh Trung Đông căng thẳng, liên quan đến việc Israel không kích các thủ lĩnh Hamas tại Qatar và đẩy mạnh mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây.

Ông Rubio cũng đã có cuộc gặp riêng kéo dài khoảng 90 phút với Thủ tướng Netanyahu, trước khi bước vào cuộc họp mở rộng với các cố vấn. Ông Rubio cho biết hai bên đã thảo luận về kế hoạch quân sự của Israel nhằm kiểm soát thành phố Gaza - trung tâm đô thị lớn nhất trong vùng lãnh thổ đang bị tàn phá, cũng như về việc Chính phủ Israel đề xuất sáp nhập một số phần của Bờ Tây - động thái động thái vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau cuộc họp, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nêu bật “quyết tâm chung” của hai nước, khẳng định: “Chúng tôi cam kết đưa tất cả con tin trở về,” đồng thời cảm ơn Tổng thống Trump vì sự hỗ trợ của ông.

Thủ tướng Israel cũng nhấn mạnh rằng Israel quyết tâm đánh bại Hamas tại Gaza. Theo ông, sự hiện diện của ông Rubio là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Mỹ đang sát cánh cùng Israel chống lại chủ nghĩa bài Do Thái. Ông nói thêm Tổng thống Trump đã thể hiện sự lãnh đạo nhất quán, táo bạo và có hành động rõ ràng để củng cố quan hệ song phương giữa hai nước.

Thủ tướng Israel cũng cho biết quyết định tấn công nhằm vào ban lãnh đạo Hamas tại Qatar là một “quyết định hoàn toàn độc lập." Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm."

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng “mọi con tin phải được trả tự do ngay lập tức” và phong trào Hamas cần phải bị “loại bỏ” hoàn toàn với tư cách là một lực lượng vũ trang. Ông nhấn mạnh rằng Tổng thống Donald Trump vẫn cam kết theo đuổi các mục tiêu này.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng người dân ở Gaza sẽ không thể có hòa bình hay một tương lai tốt đẹp hơn nếu Hamas không bị tước vũ khí và toàn bộ con tin không được đưa về nước. Ông Rubio cũng nêu rõ, Mỹ đang tập trung vào những bước đi tiếp theo sau cuộc không kích của Israel tại Doha vào tuần trước.

Trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng khẳng định Washington sẽ duy trì “áp lực tối đa” đối với Iran nhằm ngăn chặn quốc gia này phát triển vũ khí hạt nhân, sau cuộc chiến hồi tháng 6 khi Mỹ và Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và tên lửa mang đầu đạn sẽ là mối đe dọa đối với khu vực và thế giới.

Ông Rubio cho biết chiến dịch “áp lực tối đa” của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục, trong đó có các biện pháp trừng phạt kinh tế, cho đến khi Iran thay đổi chính sách.

Về phía Israel, Thủ tướng Netanyahu khẳng định quyết định của Tổng thống Trump tấn công các cơ sở hạt nhân Iran không chỉ là một bước đi quân sự hợp lý mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng rằng Mỹ sẵn sàng bảo vệ lợi ích và các đồng minh của mình, trong đó Israel là đồng minh thân cận nhất.

Dự kiến, điểm dừng chân tiếp theo của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong chuyến công du Trung Đông sẽ là Qatar vào ngày 16/9./.

