Các nước Arab và Hồi giáo kêu gọi đóng băng tư cách thành viên LHQ của Israel

Các nước Arab và Hồi giáo đồng loạt yêu cầu đình chỉ tư cách thành viên LHQ của Israel, đồng thời nhấn mạnh cần sớm triển khai kế hoạch tái thiết Gaza và bác bỏ mọi nỗ lực tái định cư người Palestine.

Binh sỹ Israel được triển khai tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sỹ Israel được triển khai tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 15/9, Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Liên đoàn Arab (AL) và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) diễn ra tại Doha (Qatar) đã ra tuyên bố chung lên án Israel, bác bỏ việc tái định cư người Palestine và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ công cuộc tái thiết Dải Gaza.

AL và OIC cũng kêu gọi đình chỉ tư cách thành viên Liên hợp quốc của Israel. Tuyên bố chung nêu rõ các quốc gia thành viên OIC và AL đã quyết định “phối hợp nỗ lực nhằm đóng băng tư cách thành viên Liên hợp quốc của Israel.”

Tuyên bố đồng thời khẳng định: "Chúng tôi lên án mọi nỗ lực của Israel nhằm tái định cư người Palestine khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng từ năm 1967 dưới bất kỳ hình thức nào… Chúng tôi cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai kế hoạch Arab-Hồi giáo về tái thiết Dải Gaza trên cả phương diện chính trị và kỹ thuật cũng như cần bắt đầu quá trình tái thiết trong thời gian sớm nhất.”

Bên cạnh đó, các bên kêu gọi cộng đồng quốc tế tham gia hội nghị về tái thiết Gaza, dự kiến sẽ được tổ chức tại thủ đô Cairo của Ai Cập sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại vùng lãnh thổ này.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh hòa bình ở Trung Đông sẽ không thể đạt được thông qua hành động gây hấn và sự phớt lờ đối với vấn đề Palestine.

Hội nghị trên được tiến hành sau khi căng thẳng leo thang trong khu vực, đặc biệt với việc Israel không kích nhằm vào các nhà lãnh đạo của Phong trào Hồi giáo Hamas tại thủ đô Doha hồi tuần trước.

Trong một động thái phản ứng trước những hành động quân sự của Israel ở Dải Gaza, ngày 15/9, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho rằng Israel cần bị cấm tham gia các sự kiện thể thao quốc tế.

Theo một nguồn tin cùng ngày, Chính phủ Tây Ban Nha đã hủy một hợp đồng quân sự trị giá 825 triệu USD mua hệ thống phóng rocket do Israel thiết kế.

Tuần trước, Thủ tướng Tây Ban Nha tuyên bố chính phủ nước này sẽ “luật hóa” lệnh cấm bán hoặc mua trang thiết bị quân sự với Israel liên quan tới chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza./.

