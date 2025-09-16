Multimedia
Thế giới Hồi giáo phẫn nộ, tuyên bố đanh thép về hành động của Israel ở Qatar

Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Liên đoàn Arập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo diễn ra tại Qatar để thảo luận về những diễn biến ở khu vực, đặc biệt sau khi Israel không kích vào thủ đô Doha (Qatar).

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Các nước Arập - Hồi giáo tuyên bố đanh thép về hành động của Israel.

Binh sĩ Israel nguy cơ mắc chứng khủng hoảng tâm thần.

Hamas ngừng đàm phán trao đổi tù nhân với Israel.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Israel không kích Qatar #Israel tấn công Qatar #israel tập kích qatar #Xung đột Hamas-Israel #Israel thành phố Gaza #Hamas và Israel xung đột #Xung đột Hamas – Israel #Xung đột Israel Hamas

XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

