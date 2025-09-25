Quan chức Israel đề xuất trừng phạt lãnh đạo cấp cao Chính quyền Palestine

Đài Phát thanh Quân đội Israel ngày 25/9 đưa tin một số quan chức an ninh cấp cao Israel đang đề xuất áp đặt biện pháp trừng phạt nhằm vào các nhà lãnh đạo hàng đầu của Chính quyền Palestine (PA), sau khi nhiều quốc gia tại Đại hội đồng Liên hợp quốc công nhận Nhà nước Palestine.

Theo nguồn tin, trước thềm cuộc thảo luận về phản ứng của Israel đối với động thái công nhận nêu trên, giới an ninh đã kiến nghị áp dụng các biện pháp hạn chế, trong đó có việc giới hạn quyền tự do đi lại của các nhà lãnh đạo PA - gồm Tổng thống Mahmoud Abbas và Phó Tổng thống Hussein al-Sheikh, tại khu Bờ Tây cũng như cửa khẩu Allenby.

Hiện nay, các quan chức PA di chuyển bằng đoàn xe được lực lượng Shin Bet (Cơ quan An ninh Israel) bảo vệ.

Các biện pháp hạn chế mới, nếu được thực thi, có thể buộc lãnh đạo PA phải ở lại Ramallah hoặc chỉ được phép di chuyển trong phạm vi Bờ Tây.

Ngoài ra, các quan chức an ninh Israel cũng khuyến nghị áp đặt trừng phạt tài chính đối với giới lãnh đạo PA, trong đó có việc nhắm đến hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài của người thân các quan chức này, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập của họ.

Trước đó, một loạt nước gồm Anh, Canada, Australia, Bồ Đào Nha, Pháp đã tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình Trung Đông.

Còn tại phiên họp khóa họp 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Saudi Arabia, ông Faisal bin Farhan, kêu gọi tất cả các quốc gia noi gương các nước phương Tây và công nhận nhà nước Palestine. Ông Faisal bin Farhan tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia khác thực hiện bước đi lịch sử tương tự, có tác động lớn đến việc hỗ trợ các nỗ lực thực hiện giải pháp hai nhà nước"./.

