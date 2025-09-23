Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine và phản ứng của các bên

Bất chấp những chỉ trích từ Israel và Mỹ, ngày 22/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine - quyết định được mong chờ từ lâu, khẳng định động thái này nhằm phục vụ lợi ích hòa bình.



Phát biểu tại khóa họp 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Macron tuyên bố: “Hôm nay, Pháp công nhận Nhà nước Palestine,” đồng thời nhấn mạnh quyết định này thể hiện sự ủng hộ “hòa bình giữa nhân dân Israel và Palestine.”



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, chính quyền Palestine đã hoan nghênh việc Tổng thống Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Palestine khẳng định: “Bộ Ngoại giao hoan nghênh việc Cộng hòa Pháp công nhận Nhà nước Palestine, coi đây là một quyết định lịch sử và dũng cảm, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên hợp quốc, ủng hộ những nỗ lực đang diễn ra nhằm đạt được hòa bình và thực hiện giải pháp hai nhà nước.”



Cũng tại phiên họp trên, Ngoại trưởng Saudi Arabia, ông Faisal bin Farhan, kêu gọi tất cả các quốc gia noi gương các nước phương Tây và công nhận nhà nước Palestine. Ông Faisal bin Farhan tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia khác thực hiện bước đi lịch sử tương tự, có tác động lớn đến việc hỗ trợ các nỗ lực thực hiện giải pháp hai nhà nước.”



Trong một diễn biến khác cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo việc các đồng minh chủ chốt của Mỹ công nhận Nhà nước Palestine đồng nghĩa với việc tưởng thưởng cho lực lượng Hamas sau cuộc tấn công vào Israel. Trả lời họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố: “Thẳng thắn mà nói, ông ấy tin rằng đó là phần thưởng dành cho Hamas.”



Trước đó, một loạt nước gồm Anh, Canada, Australia, Bồ Đào Nha cũng đã tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình Trung Đông. Trong tuyên bố ngày 22/9, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết đã cảnh báo Israel không được sáp nhập các phần của Bờ Tây để trả đũa việc Anh công nhận Nhà nước Palestine./.

