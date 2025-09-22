Mỹ: Các đồng minh công nhận Nhà nước Palestine chỉ "mang tính hình thức"

Theo hãng AFP, Mỹ ngày 21/9 cho rằng việc một số đồng minh chủ chốt, trong đó có Anh, Australia và Canada, công nhận Nhà nước Palestine là hành động "mang tính hình thức."

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đề nghị giấu tên cho biết: "Trọng tâm của chúng tôi vẫn là ngoại giao nghiêm túc, chứ không phải những cử chỉ mang tính hình thức. Ưu tiên của chúng tôi rất rõ ràng: giải cứu con tin, đảm bảo an ninh cho Israel và hướng tới hòa bình, thịnh vượng cho toàn khu vực - điều chỉ có thể đạt được khi không còn Hamas."

Ngày 21/9, chỉ một ngày trước thềm hội nghị quốc tế về giải pháp hai nhà nước cho Palestine và Israel dự kiến diễn ra tại New York (Mỹ), một loạt nước gồm Anh, Canada và Australia đã tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình Trung Đông.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Anh Keir Starmer nêu rõ: "Hôm nay, để khơi dậy hy vọng hòa bình cho người Palestine và người Israel, cũng như giải pháp hai nhà nước, Vương quốc Anh chính thức công nhận Nhà nước Palestine."

Tuyên bố này được xem là một sự thay đổi lịch sử trong chính sách đối ngoại của Anh trong nhiều thập kỷ qua.

Quyết định của Anh mang ý nghĩa biểu tượng vì Anh đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập Israel như một quốc gia hiện đại sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và từ lâu đã là đồng minh của Israel.

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã hoan nghênh động thái của London, khẳng định đây là bước đi cần thiết hướng tới nền hòa bình bền vững trong khu vực.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Canada Mark Carney cũng đã ra tuyên bố chính thức công nhận Nhà nước Palestine và đề nghị hợp tác trong việc xây dựng cam kết về một tương lai hòa bình cho cả Nhà nước Palestine và Nhà nước Israel.

Tuyên bố nhấn mạnh sự công nhận của Canada "hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc tự quyết và các quyền cơ bản của con người được nêu trong Hiến chương Liên hợp quốc."

Thủ tướng Carney cũng cho biết Chính quyền Palestine (PA) đã cam kết với Canada rằng sẽ cải cách chính quyền, phi quân sự hóa Nhà nước Palestine và tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2026 mà không có sự tham gia của Phong trào Hồi giáo Hamas.

Từ Canberra, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết Australia chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

Trong một tuyên bố chung với Ngoại trưởng Penny Wong, Thủ tướng Albanese khẳng định, kể từ ngày 21/9, Khối thịnh vượng chung Australia chính thức công nhận Nhà nước Palestine "độc lập và có chủ quyền."

Ông Albanese cho biết quyết định này được đưa ra như một phần trong nỗ lực khôi phục động lực cho giải pháp hai nhà nước, bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và việc trả tự do cho các con tin bị giam giữ tại đó. Tuyên bố cũng nhấn mạnh Hamas không được phép có bất kỳ vai trò nào ở Palestine.

Như vậy, cho đến nay đã có hơn 140 quốc gia chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

Dự kiến, sẽ có thêm nhiều quốc gia đưa ra quyết định tương tự tại Hội nghị về giải pháp hai nhà nước diễn ra ở New York ngày 22/9.

Hội nghị này được kỳ vọng tiếp nối kết quả Hội nghị quốc tế cấp cao về giải quyết hòa bình vấn đề Palestine do Pháp và Saudi Arabia đồng chủ trì hồi tháng Bảy./.

Hamas lần đầu phản ứng về việc công nhận Nhà nước Palestine Hamas hoan nghênh việc công nhận Nhà nước Palestine của các nước là một “bước tiến quan trọng” về quyền của người dân Palestine, kêu gọi quốc tế gây sức ép để chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza.