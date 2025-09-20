Thế giới

Liên hợp quốc cho phép Tổng thống Palestine phát biểu trực tuyến

Đại hội đồng LHQ đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo thông qua nghị quyết cho phép Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas có bài phát biểu trực tuyến tại cuộc họp các nhà lãnh đạo thế giới vào tuần tới.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại một cuộc họp ở thành phố Ramallah, Bờ Tây. (Nguồn: ANI/TTXVN)
Theo báo “Times of Israel” ngày 19/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo thông qua nghị quyết cho phép Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas có bài phát biểu trực tuyến tại cuộc họp các nhà lãnh đạo thế giới vào tuần tới.

Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ cấm ông Mahmoud Abbas nhập cảnh vào nước này để ngăn ông tham dự hội nghị Liên hợp quốc ở New York.

Nghị quyết - được thông qua với 145 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 6 quốc gia bỏ phiếu trắng - bày tỏ quan ngại và lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ cấm các quan chức cấp cao của Chính quyền Palestine nhập cảnh; cho rằng Mỹ có thể đã vi phạm Thỏa thuận về Trụ sở Liên hợp quốc.

Nghị quyết nêu rõ Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ được phép gửi một tuyên bố video được ghi âm trước tới hội nghị cũng như bất kỳ phiên họp nào của tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc./.

