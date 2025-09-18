Anh sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine trong những ngày tới

Theo báo Times of Israel ngày 17/9, Thủ tướng Anh Keir Starmer có kế hoạch chính thức công nhận Nhà nước Palestine sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn tất chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh.

Như vậy, kế hoạch công nhận Palestine của Anh diễn ra thậm chí trước cả một số quốc gia, dẫn đầu là Pháp, tại hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc ở New York vào tuần tới trong bối cảnh lo ngại về cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza.

Theo các nguồn tin, Thủ tướng Keir Starmer đang chịu áp lực rất lớn từ nội bộ Công đảng để thực hiện động thái này, nhưng sẽ hoãn lại cho đến khi Tổng thống Trump rời đi để vấn đề này không chi phối cuộc họp báo chung giữa hai nước dự kiến diễn ra vào ngày 19/9.

Mỹ phản đối mạnh mẽ việc công nhận Palestine, cho rằng đây sẽ là "phần thưởng" cho phong trào Hamas.

Trước đó, chiều 12/9 (tức rạng sáng 13/9 theo giờ Hà Nội), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Tuyên bố New York về Giải quyết hòa bình vấn đề Palestine và thực hiện giải pháp hai nhà nước đối với hòa bình Trung Đông.

Với kết quả 142 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 12 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua tuyên bố do Pháp và Saudi Arabia đồng bảo trợ nói trên.

Argentina, Hungary, Micronesia, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Paraguay, Tonga, Israel và Mỹ là các thành viên không tán thành tuyên bố. Tuyên bố quy định các hành động cụ thể để giải quyết xung đột Israel-Palestine và hiện thực hóa tầm nhìn về một giải pháp hòa bình giữa hai nhà nước.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tái khẳng định “vấn đề cốt lõi của tiến trình hòa bình Trung Đông là việc thực hiện giải pháp hai nhà nước, theo đó hai quốc gia độc lập, có chủ quyền và dân chủ - Israel và Palestine - cùng chung sống bên cạnh nhau trong hòa bình và an ninh."

Dù Tuyên bố New York không mang tính ràng buộc pháp lý, song văn kiện này có ý nghĩa to lớn, thể hiện ý chí chung mạnh mẽ của các thành viên Liên hợp quốc đối với vấn đề Israel-Palestine và hòa bình Trung Đông nói chung.

Hồi tháng Bảy, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố Paris sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine tại khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Trên các mạng xã hội X và Instagram, nhà lãnh đạo Pháp khẳng định bước đi trên phù hợp “cam kết lịch sử” của Paris về “nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Trung Đông” và ông “sẽ đưa ra thông báo chính thức tại Đại hội đồng Liên hợp quốc."

Tổng thống Macron kêu gọi cộng đồng quốc tế chung sức “xây dựng Nhà nước Palestine, đảm bảo sự tồn tại của nó và đưa nó vào hoạt động” để “đóng góp cho an ninh của tất cả mọi người ở Trung Đông."

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Pháp cũng công bố nội dung bức thư mà ông gửi cho Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas, trong đó xác nhận ý định của Pháp về việc trở thành cường quốc phương Tây chủ chốt đầu tiên công nhận Nhà nước Palestine.

Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Pháp, chính quyền Palestine đã thể hiện ủng hộ, cho rằng điều này “phản ánh cam kết của Paris đối với luật pháp quốc tế và sự ủng hộ quyền tự quyết cũng như việc thành lập một nhà nước độc lập của người dân Palestine."

Phong trào Hồi giáo Hamas coi đây là “bước đi tích cực đúng hướng” ủng hộ quyền tự quyết của người dân Palestine, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác, đặc biệt là ở châu Âu, cân nhắc các động thái tương tự./.

Liên hợp quốc thông qua Tuyên bố New York giải quyết xung đột Israel-Palestine Tuyên bố New York quy định các hành động cụ thể để giải quyết xung đột Israel-Palestine và hiện thực hóa tầm nhìn về một giải pháp hòa bình giữa hai nhà nước.