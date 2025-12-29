Thế giới

Hơn 2,5 triệu người nhập cư trái phép rời Mỹ trong năm 2025

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết hơn 2,5 triệu người nhập cư trái phép đã rời khỏi Mỹ trong năm 2025 nhờ các biện pháp trấn áp nhập cư bất hợp pháp được chính quyền Tổng thống Trump triển khai mạnh mẽ.

Linh Tô
Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mexico để vào Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết, trong năm 2025, hơn 2,5 triệu người nhập cư trái phép đã rời khỏi Mỹ, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh các biện pháp siết chặt kiểm soát nhập cư.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X ngày 28/12, DHS nhấn mạnh rằng con số trên đạt được “chỉ trong chưa đầy một năm” nhờ các biện pháp cứng rắn của Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem nhằm trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

DHS cũng chia sẻ đoạn video từ chương trình của kênh ABC, trong đó nhà báo Mỹ Scott Jennings đánh giá chiến dịch của cơ quan này là "một thành công lớn," đồng thời lưu ý rằng nhiều người nhập cư đã chủ động rời Mỹ thông qua ứng dụng do DHS triển khai nhằm hỗ trợ việc tự nguyện hồi hương.

Theo DHS, các nỗ lực trên mới chỉ ở giai đoạn đầu và sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.

Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng thống Trump cam kết ngăn chặn dòng người nhập cư không giấy tờ vào Mỹ và tiến hành trục xuất hàng triệu người về nước.

Ông cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tại biên giới phía Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)
#nhập cư trái phép #Mỹ #Donald Trump #kiểm soát nhập cư #biên giới #DHS #trục xuất Mỹ
