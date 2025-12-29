Suriname: 9 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao gây rúng động

Một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại vùng Richelieu thuộc quận Commewijne, cách thủ đô Paramaribo của Suriname khoảng 25km về phía đông, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em.

Đây là một trong những vụ án giết người hàng loạt gây chấn động nhất lịch sử quốc gia Nam Mỹ nhỏ bé này.

Theo thông tin từ cảnh sát Suriname công bố ngày 28/12, các nạn nhân bao gồm 4 đứa con của kẻ tấn công, một đứa trẻ của gia đình hàng xóm và những người hàng xóm đã đến giúp đỡ khi nghe thấy tiếng động.

Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết nạn nhân được phát hiện tại nhiều ngôi nhà khác nhau.

Những người hàng xóm chứng kiến sự việc cho biết thảm kịch bắt đầu sau khi nghi phạm - một người đàn ông 43 tuổi - có cuộc cãi vã qua điện thoại với vợ không còn chung sống của mình.

Khi người vợ nói rằng cô sẽ không đến đón các con mà sẽ nhờ người khác đến thay, nghi phạm đã nổi cơn thịnh nộ. Hắn dùng dao tấn công các con mình rồi tiếp tục xông vào nhà hàng xóm để gây án.

Trong tuyên bố chính thức, cảnh sát Suriname cho biết nghi phạm đã cố gắng tấn công các cảnh sát khi họ có mặt tại hiện trường và bị thương trong quá trình bị bắt giữ.

Hiện tại, nghi phạm đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ.

Ngoài 9 nạn nhân thiệt mạng, cảnh sát xác nhận thêm một đứa trẻ thứ 6 và một người lớn khác bị thương nặng trong vụ tấn công và đang được điều trị tại bệnh viện ở Paramaribo.

Tổng thống Suriname Jennifer Geerlings-Simons đã lên tiếng về vụ việc trên trang Facebook cá nhân.

Bà viết bằng tiếng Hà Lan - ngôn ngữ chính thức của quốc gia: "Kẻ tấn công đã tước đi sinh mạng của chính con cái mình và những người hàng xóm. Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc và mong các gia đình có thêm sức mạnh, khả năng phục hồi và niềm an ủi trong thời điểm khó khăn không thể tưởng tượng này."

Suriname, một cựu thuộc địa của Hà Lan, là quốc gia độc lập nhỏ nhất ở Nam Mỹ với dân số khoảng 600.000 người.

Theo truyền thống, đây là một trong những quốc gia có tỷ lệ giết người thấp nhất trong khu vực. Tuy nhiên, theo số liệu của tổ chức nghiên cứu Insight Crime, tỷ lệ này đã tăng đột biến vào năm 2024 lên mức 30 vụ giết người trên 100.000 dân./.

Pháp: Đâm dao liên hoàn tại Paris khiến 3 phụ nữ bị thương Nghi phạm đã dùng dao tấn công một phụ nữ tại ga République, sau đó tiếp tục gây rối và tấn công các nạn nhân khác trước khi bỏ trốn dọc theo tuyến metro số 8.