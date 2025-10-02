Anh: Lao xe và đâm dao gần giáo đường Do Thái

Ngày 2/10, vụ lao xe và đâm dao gần giáo đường Do Thái Manchester khiến 4 người bị thương, nghi phạm bị bắn hạ, lực lượng chức năng đang điều tra.

Ngày 2/10, cảnh sát Anh cho biết đã nhận được báo cáo về một vụ lao xe vào đám đông và đâm dao tại khu vực gần giáo đường Do Thái ở thành phố Manchester, , khiến 4 người bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát và lực lượng an ninh đã nhanh chóng có mặt tại khu vực Giáo đường Do Thái Heaton Park ở vùng ngoại ô Crumpsall, phía Bắc Manchester, lập hàng rào phong tỏa hiện trường. Trong khi đó, lực lượng y tế cũng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương tiến hành cấp cứu và đưa các nạn nhân tới bệnh viện điều trị.

Truyền thông địa phương cho biết nghi phạm gây ra vụ đâm dao đã bị lực lượng chức năng bắn hạ.

Hiện lực lượng chức năng Anh đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc./.