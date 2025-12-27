Pháp: Đâm dao liên hoàn tại Paris khiến 3 phụ nữ bị thương

Chiều 26/12 đã xảy ra một loạt vụ tấn công bằng dao trên tuyến tàu điện ngầm số 3 tại thủ đô Paris, khiến 3 phụ nữ bị thương.

Cảnh sát và cơ quan công tố Paris cho biết các vụ tấn công diễn ra liên tiếp trong khoảng từ 16h15-16h45 tại 3 ga đông đúc là République, Arts et Métiers và Opéra.

Nghi phạm đã dùng dao tấn công một phụ nữ tại ga République, sau đó tiếp tục gây rối và tấn công các nạn nhân khác trước khi bỏ trốn dọc theo tuyến metro số 8.

Nhờ hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng đã lần ra dấu vết và bắt giữ nghi phạm lúc 18h55 cùng ngày tại nơi cư trú ở Sarcelles, thuộc tỉnh Val-d’Oise.

Theo cơ quan công tố, đối tượng sinh năm 2000, là công dân Mali hiện đang cư trú bất hợp pháp tại Pháp và từng nhiều lần vi phạm pháp luật. Nghi phạm từng bị giam giữ từ tháng 1/2024 vì trộm cắp nghiêm trọng và tấn công tình dục sau khi bị kết án hình sự, nhưng đã được thả vào tháng 7/2025.

Cơ quan an ninh giao thông khu vực (SRT) đang tiến hành điều tra các cáo buộc liên quan đến hành vi cố ý giết người và hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí. Nhà chức trách cho rằng động cơ khủng bố “có thể được loại trừ," do nghi phạm được xác định có vấn đề về tâm thần.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Pháp đang siết chặt các biện pháp an ninh dịp cuối năm.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez đã yêu cầu các tỉnh trưởng và lực lượng an ninh duy trì mức “cảnh giác tối đa” trước thềm Năm mới do “nguy cơ khủng bố ở mức rất cao” và khả năng xảy ra các hành vi gây rối trật tự công cộng, đặc biệt trên các phương tiện giao thông công cộng./.

