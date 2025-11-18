Căng thẳng ở Trung Đông: Đâm xe và tấn công bằng dao ở Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ít nhất một người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng xe và đâm dao tại ngã tư Gush Etzion ở Bờ Tây xảy ra chiều ngày 18/11.

Tổ chức cứu hộ khẩn cấp Magen David Adom (MDA) của Israel cho biết một người đàn ông tầm 30 tuổi đã thiệt mạng do bị đâm bằng dao và một phụ nữ bị thương rất nặng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, có ít nhất 2 nghi phạm tham gia vụ tấn công này khi họ cố tình lao xe vào dòng người đi bộ tại một ngã tư, rồi sau đó một người xuống xe dùng dao tấn công các nạn nhân. Cả 2 kẻ tấn công đã bị lực lượng an ninh bắn hạ ngay tại hiện trường.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng tại Bờ Tây sau hàng loạt vụ tấn công do các phần tử tái định cư người Israel tiến hành nhằm vào người Palestine ở Gush Etzion.

Ngay trong tối 17/11, hàng chục đối tượng cực đoan Israel đã tấn công làng Jaba của người Palestine ở khu vực Gush Etzion, phóng hỏa một số ngôi nhà và đốt xe cộ.

Các đoạn video được truyền thông Palestine đăng tải cho thấy có một ngôi nhà và 4 xe ôtô bị phóng hỏa. Một số nguồn tin khác cho biết một người đàn ông Palestine đã bị tấn công trong vụ việc này.

Ngoài ra, còn có báo cáo về những người đeo mặt nạ xâm nhập vào các làng khác của người Palestine trong khu vực.

Hiện có khoảng 700.000 người định cư Israel sinh sống tại Bờ Tây và Đông Jerusalem, khu vực được Palestine coi là lãnh thổ cho nhà nước tương lai.

Theo luật quốc tế, các khu định cư của Israel tại những vùng chiếm đóng này bị xem là bất hợp pháp. Việc những người định cư Israel gia tăng các vụ tấn công nhằm vào người Palestine, đặc biệt trong mùa thu hoạch ô liu vào tháng 10 và tháng 11, càng gây thêm bất bình cho người dân ở Bờ Tây.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, đã xảy ra ít nhất 264 vụ tấn công kiểu này trong tháng 10, cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu theo dõi số liệu từ năm 2006./.

Israel: Tấn công bằng dao tại thành phố Haifa Cảnh sát Israel gọi đây là một vụ tấn công khủng bố, và kẻ tấn công đã bị tiêu diệt tại hiện trường.