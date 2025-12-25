Palau đồng ý tiếp nhận người di cư Mỹ để đổi lấy gói hỗ trợ hàng triệu USD

Chính phủ Mỹ và Palau vừa đạt được thỏa thuận tiếp nhận người nhập cư. Theo đó, đảo quốc nhỏ bé ở Thái Bình Dương này sẽ tiếp nhận tối đa 75 người di cư từ Mỹ để đổi lấy gói hỗ trợ tài chính và hạ tầng trị giá hàng triệu USD.

Theo biên bản ghi nhớ được công bố ngày 24/12, Palau đồng ý cho phép tối đa 75 công dân nước thứ ba hiện đang ở Mỹ đến sinh sống và làm việc tại quần đảo này. Đổi lại, phía Mỹ sẽ cung cấp 7,5 triệu USD cho các nhu cầu dịch vụ công và hạ tầng của Palau, cam kết xây dựng một bệnh viện mới và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai cho quốc gia này.

Ngoài ra, Mỹ sẽ hỗ trợ thêm 6 triệu USD cải cách hệ thống lương hưu công chức và 2 triệu USD cho các sáng kiến thực thi pháp luật.

Về phía Palau, nước này sẽ xét duyệt từng trường hợp cụ thể đối với những cá nhân nhập cư với điều kiện ưu tiên người không có tiền án tiền sự.

Cả Mỹ và Palau đều khẳng định thỏa thuận này sẽ hỗ trợ giải quyết vấn đề thiếu hụt lực lượng lao động tại Palau.

Thỏa thuận được xem là bước đi nhằm giải quyết vấn đề di cư ngoài lãnh thổ Mỹ. Ngoài ra, thỏa thuận không chỉ dừng lại ở vấn đề di cư mà còn củng cố mối quan hệ an ninh giữa hai nước tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Palau giành độc lập năm 1994 nhưng duy trì thỏa thuận Hiệp hội Tự do (COFA) với Mỹ. Theo đó, Mỹ chịu trách nhiệm quốc phòng và hỗ trợ ngân sách cho Palau./.

