Vấn đề người di cư: Mỹ áp đặt các hạn chế thị thực đối với Nicaragua

Mỹ thực hiện hạn chế thị thực đối với Nicaragua nhằm ngăn chặn hoạt động nhập cư trái phép, thu hồi thị thực và tăng cường kiểm soát biên giới.

Những người di cư ở biên giới Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 17/11, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đang áp đặt các hạn chế thị thực đối với những người ở Nicaragua - được cho là đã tạo điều kiện cho hoạt động nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, bao gồm chủ sở hữu các công ty vận tải và các công ty lữ hành.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nhà chức trách đã thực hiện các biện pháp để thu hồi thị thực trong một số trường hợp. Bộ này nêu rõ: "Các cuộc điều tra cho thấy các thực thể mà những cá nhân này đại diện đã tạo điều kiện cho việc đi lại qua Nicaragua nhằm gây bất ổn cho khu vực và thúc đẩy nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ đang thu hồi các thị thực có hiệu lực hiện tại và áp đặt những hạn chế khác để đảm bảo những cá nhân trên không thể nhập cảnh vào Mỹ."

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện một cuộc trấn áp quy mô lớn đối với hoạt động nhập cư bất hợp pháp và chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời đối với Nicaragua cũng như một loạt các quốc gia khác.

Trước đó, tháng 4/2025, Mỹ đã áp đặt các hạn chế về thị thực đối với hơn 250 quan chức của Chính phủ Nicaragua với cáo buộc lạm dụng nhân quyền.
Hiện Nicaragua chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên./.

