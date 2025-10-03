Apple gỡ bỏ ứng dụng theo dõi hoạt động của lực lượng trấn áp nhập cư tại Mỹ

Ngày 2/10, “ông lớn” công nghệ Apple xác nhận đã gỡ bỏ ICEBlock - ứng dụng phổ biến nhất trong việc theo dõi hoạt động của lực lượng trấn áp nhập cư tại Mỹ cùng một số ứng dụng tương tự ra khỏi App Store.

Động thái này được tiến hành sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump liên hệ với hãng về nguy cơ nhóm ứng dụng này có thể làm gia tăng bạo lực đối với lực lượng thi hành công vụ.



Cụ thể, ICEBlock có chức năng cảnh báo người dùng trong khu vực lân cận về sự hiện diện của lực lượng Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) - đơn vị nòng cốt trong chính sách nhập cư cứng rắn của ông Trump.

Tính năng này gây cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ của ICE đồng thời gia tăng nguy cơ bị tấn công của lực lượng này. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi nhận định ICEBlock được thiết kế nhằm gây nguy hiểm cho các đặc vụ ICE trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Bà Pam Bondi nhấn mạnh hành vi bạo lực đối với lực lượng thực thi pháp luật là một lằn ranh đỏ không thể bị vượt qua.

Ngay khi nhận được thông tin do cơ quan thực thi pháp luật cung cấp về các rủi ro an toàn liên quan đến ICEBlock, Apple đã lập tức tiến hành gỡ bỏ ICEBlock và các ứng dụng tương tự.



Trước đó, chính quyền của ông Trump đã có động thái cảnh cáo đối với người tạo ra ứng dụng ICEBlock Joshua Aaron - một lập trình viên tại Texas. Theo đó, Chính phủ Mỹ cho biết đang xem xét truy tố hình sự đối với người này./.

