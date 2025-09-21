Mỹ: Bang California thông qua loạt luật mới nhằm bảo vệ người nhập cư

Ngày 20/9, Thống đốc bang California (Mỹ) Gavin Newsom thông báo đã ký ban hành một loạt đạo luật mới nhằm tăng cường bảo vệ người nhập cư, trong đó đáng chú ý là Đạo luật “No Secret Police” (tạm dịch: không cảnh sát mật) - quy định đầu tiên trên toàn nước Mỹ cấm các sỹ quan thực thi pháp luật che mặt khi làm nhiệm vụ.

Phát biểu tại một trường trung học ở Los Angeles, ông Newsom cho biết đã ký ban hành tổng cộng 5 luật.

Ngoài quy định cấm che mặt, một luật khác yêu cầu lực lượng chấp pháp của bang và liên bang phải đeo bảng tên hoặc số hiệu khi làm nhiệm vụ, trừ trường hợp hoạt động chìm.

Ba đạo luật còn lại gồm: hạn chế Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tiếp cận trường học, nhà trẻ; cấm bệnh viện và cơ sở y tế chia sẻ thông tin nhạy cảm hoặc cho phép nhân viên ICE vào phòng cấp cứu nếu không có trát tòa; và buộc nhà trường phải thông báo cho gia đình khi có đặc vụ xuất hiện tại cơ sở.

Ông Newsom gọi các hoạt động truy quét nhập cư thời gian qua là “cảnh tượng như phim khoa học viễn tưởng u ám,” nhấn mạnh “người nhập cư có quyền và chúng ta có quyền đứng lên để bảo vệ họ.”

Trên mạng xã hội X, Thống đốc California khẳng định các đạo luật mới là “phản ứng trực tiếp” trước những chiến dịch trục xuất do chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai.

Các biện pháp này được soạn thảo ngay sau khi ông Trump nhậm chức hồi tháng 1/2025 và được thúc đẩy mạnh mẽ sau các chiến dịch trấn áp nhập cư ở miền Nam California, vốn đã làm bùng phát làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tuần và dẫn đến việc triển khai Vệ binh Quốc gia.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass đánh giá: “Toàn bộ nỗ lực lập pháp này là để bảo vệ người dân Los Angeles khỏi chính chính phủ liên bang của họ.”

Tuy nhiên, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã chỉ trích gay gắt, gọi đây là “âm mưu nguy hiểm” và “cố tình gây rủi ro cho lực lượng thực thi pháp luật.”

Một số chuyên gia pháp lý nhận định các đạo luật có thể mang tính biểu tượng nhiều hơn là tác động thực tế, đồng thời dự báo sẽ vấp phải các thách thức về hiến pháp từ phía chính quyền liên bang.

Giáo sư luật di trú Kevin Johnson thuộc Đại học UC Davis cho rằng dù hiệu quả thực tiễn hạn chế, các biện pháp mới có thể mang lại “niềm hy vọng và sự lạc quan” cho những cộng đồng cảm thấy bị tổn thương và chịu áp lực nặng nề từ chính sách trục xuất hiện nay./.

