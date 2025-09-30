Mỹ sẽ duy trì chính sách về thuế quan, nhập cư nếu chính phủ đóng cửa

Bộ An ninh Nội địa (DHS) ngày 28/9 cho biết chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục thu thuế quan và thực hiện các biện pháp kiểm soát nhập cư trong trường hợp chính phủ đóng cửa.

Ngân sách chính phủ Mỹ hết hạn sau ngày 30/9 nếu Quốc hội không có hành động, buộc các cơ quan liên bang cập nhật kế hoạch hoạt động cho tình huống đóng cửa.

DHS khẳng định phần lớn hoạt động an ninh và thu ngân sách của họ được coi là cần thiết. Trên trang web của mình, DHS đã công bố Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ sẽ tiếp tục thu thuế bất kể có thiếu ngân sách.

Đây là kết quả từ chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm giảm thâm hụt ngân sách liên bang thông qua việc tăng thuế mạnh trên nhiều sản phẩm nhập khẩu.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng tăng cường các biện pháp kiểm soát nhập cư, với vai trò trung tâm của những cơ quan thuộc DHS, bao gồm Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).

Các hoạt động này sẽ được duy trì mà không phụ thuộc vào việc Quốc hội có thông qua biện pháp chi tiêu tạm thời hay không. Báo cáo kế hoạch của DHS cho thấy khoảng 258.000 trong tổng số 272.000 nhân viên sẽ được coi là cần thiết, con số này lớn hơn so với báo cáo năm ngoái khoảng 7.000 nhân viên.

Mặc dù hạn chót 30/9 đang đến gần, Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua được bất kỳ dự luật chi tiêu nào trong gói 12 dự luật ngân sách cho tài khóa 2026. Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua nghị quyết chi tiêu tạm thời kéo dài 7 tuần, song ở Thượng viện, lãnh đạo phe Cộng hòa cần huy động thêm ít nhất 7 phiếu thuận của các nghị sỹ Dân chủ để vượt qua các thủ tục câu giờ và ngăn chặn việc ban hành luật (filibuster).

Phe Dân chủ đã ra tối hậu thư, khẳng định chỉ chấp thuận thông qua các dự luật chi tiêu nếu phe Cộng hòa đồng ý gia hạn trợ cấp y tế (ACA) sắp hết hạn vào cuối năm, nhằm bảo vệ hơn 20 triệu người dân trước nguy cơ chi phí bảo hiểm tăng cao.

Tổng thống Trump giữ thái độ cứng rắn đến phút chót, thậm chí hủy cuộc họp ngày 25/9 với các lãnh đạo phe Dân chủ để khẳng định tinh thần bất hợp tác.

Tuy nhiên, vào cuối tuần qua, các nguồn thạo tin cho biết ông Trump đã đồng ý gặp 4 thành viên cao cấp nhất của lưỡng viện Quốc hội tại Nhà Trắng vào ngày 29/9 để cứu vãn tình hình.

Trong họp báo, ông Trump thừa nhận khả năng chính phủ đóng cửa là rất lớn. Các nguồn tin cho biết Nhà Trắng cũng đã chuẩn bị sa thải hàng loạt công chức (thay vì chỉ cho nghỉ việc hoặc cắt lương tạm thời) vào dịp này./.

