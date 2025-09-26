Các nước quan ngại về việc Mỹ áp thuế với ngành dược phẩm

Ngày 26/9, nhiều nước đã bày tỏ quan ngại về mức thuế nhập khẩu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố đối với dược phẩm.

Ngành dược cảnh bảo động thái này "sẽ tạo ra thế giới tồi tệ nhất."

Trong một tuyên bố, người phát ngôn thương mại của Liên minh châu Âu (EU), Olof Gill khẳng định thỏa thuận hồi tháng 7 của khối này với Mỹ sẽ bảo vệ ngành xuất khẩu thuốc của EU khỏi mức thuế quan cao hơn 15%.

Cùng ngày, Chính phủ Anh cho biết lĩnh vực như dược phẩm rất quan trọng đối với nền kinh tế của Anh do đó chính phủ đang gây sức ép với Mỹ về thuế quan dược phẩm với hy vọng đạt được một kết quả có lợi.

Bộ Kinh tế Thụy Sĩ cũng cho biết các bên liên quan phân tích tác động của các biện pháp này song lưu ý rằng bộ này không có thông tin chi tiết về các biện pháp được công bố.

Trong khi đó, trong một tuyên bố, Tổng Giám đốc Liên đoàn Công nghiệp và Hiệp hội Dược phẩm châu Âu, bà Nathalie Moll nhấn mạnh thuế quan đối với thuốc men, dù chỉ hơi quá mức, cũng sẽ tạo ra điều tồi tệ nhất trên thế giới.

Bà cảnh báo thuế quan sẽ làm tăng chi phí, gián đoạn chuỗi cung ứng và ngăn cản bệnh nhân tiếp cận các phương pháp điều trị sống còn.

Trước đó, Hiệp hội các nhà sản xuất dược phẩm Mỹ (PhRMA) cũng phản đối mức thuế mới đối với thuốc, lưu ý rằng 53% giá trị nguyên liệu sản xuất dược phẩm tiêu thụ tại Mỹ hiện đã được sản xuất trong nước, phần còn lại chủ yếu nhập từ châu Âu và các đồng minh thân cận.

Ngày 25/9 theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch áp thuế 100% đối với các loại dược phẩm có thương hiệu hoặc bằng sáng chế nhập khẩu kể từ ngày 1/10, trừ trường hợp các công ty dược đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ.

Cùng với một loạt mức thuế cao đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu khác, tuyên bố này đánh dấu bước đi mới trong chính sách thương mại cứng rắn của ông chủ Nhà Trắng./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố loạt thuế mới với thuốc, xe tải, đồ nội thất Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với các loại dược phẩm có thương hiệu hoặc bằng sáng chế nhập khẩu; 25% với xe tải hạng nặng; 50% với tủ bếp và bồn rửa phòng tắm, kể từ ngày 1/10.