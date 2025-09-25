Mỹ giảm mạnh thuế cho ôtô nhập khẩu từ EU xuống còn 15%

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm thuế nhập khẩu ôtô từ Liên minh châu Âu (EU) xuống còn 15%, trong khi mức thuế với xe Hàn Quốc vẫn giữ nguyên ở 25% do hai bên vẫn đang đàm phán chi tiết về một thỏa thuận thương mại song phương đạt được hồi cuối tháng 7/2025.

Theo thông báo công bố ngày 25/9, được đăng trên Công báo Liên bang bởi Cơ quan Quản lý Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), việc giảm thuế có hiệu lực hồi tố từ ngày 1/8. Trước đó, ôtô nhập khẩu từ EU vào Mỹ phải chịu tổng thuế suất 27,5%.

Việc giảm thuế, được thực hiện theo cam kết trong thỏa thuận thương mại song phương Mỹ-EU, diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu áp dụng mức thuế mới 15% đối với xe nhập khẩu từ Nhật Bản từ ngày 16/9.

Việc cắt giảm thuế từ mức 27,5% trước đây - gồm 25% thuế đặc thù với ngành ôtô và 2,5% thuế bổ sung - có thể khiến các nhà xuất khẩu xe Hàn Quốc gặp bất lợi, do sản phẩm của họ vẫn phải chịu mức thuế 25%.

Mỹ cũng đã đồng ý giảm thuế ôtô nhập khẩu từ Hàn Quốc xuống còn 15% trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại, nhưng thời điểm thỏa thuận có hiệu lực vẫn chưa rõ ràng vì hai bên vẫn chưa thống nhất được chi tiết gói đầu tư trị giá 350 tỷ USD mà Hàn Quốc đã cam kết theo thỏa thuận.

Mỹ hiện là một trong những thị trường xuất khẩu ôtô lớn nhất của Hàn Quốc. Năm ngoái, xuất khẩu xe Hàn Quốc sang Mỹ đạt 34,7 tỷ USD, chiếm 49,1% tổng kim ngạch xuất khẩu ôtô của nước này. Trong đó, Tập đoàn Hyundai Motor xuất khẩu khoảng 970.000 xe sang thị trường Mỹ, còn GM Korea xuất khẩu khoảng 410.000 xe./.