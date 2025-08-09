Mỹ: Người mua ôtô bắt đầu cảm nhận được gánh nặng của thuế quan

Sau nửa đầu năm có số lượng xe bán ra tăng, thị trường ôtô Mỹ bắt đầu có dấu hiệu ảm đạm đúng như dự đoán. Chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu có tác động.

Số người mua chen chúc để có được những chiếc xe chưa tăng giá do thuế quan nay đã giảm. Khoản tín dụng xe điện trị giá 7.500 USD sẽ hết hạn vào ngày 30/9 tới. Đó chỉ là một số những tin tức đáng lo ngại cho một ngành công nghiệp ôtô đang có nhu cầu suy yếu dần vào nửa cuối năm 2025.

Theo trang mạng về ôtô caranddriver.com, nếu chính quyền của ông Trump kiên trì với kế hoạch mới nhất, mức thuế quan chung của cả nước sẽ tăng vọt lên hơn 18% vào ngày 7/8, theo nghiên cứu của đại học Yale.

Các thỏa thuận thương mại mới được công bố với Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản với mức thuế ôtô 15% sẽ trở thành mức chuẩn cơ sở. Mức thuế này cao gấp 6 lần so với mức 2,5% mà các công ty ôtô, từ Toyota đến Mercedes, đã phải trả trước thời điểm tháng 4/2025.

Các nhà sản xuất ôtô đang cảnh báo về thời kỳ khó khăn và giá cả sẽ tăng cao hơn nữa. Họ đã bị buộc phải gánh chịu thuế quan để bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên, tình hình tài chính không cho phép họ tiếp tục thực hiện điều này.

Chỉ riêng trong quý 2, General Motors (GM) đã phải chi 1,1 tỷ USD tiền thuế quan và con số này có thể lên tới 5 tỷ USD trong cả năm. Đó là cái giá phải trả cho mối quan hệ của GM với Canada, Mexico và Hàn Quốc.

Hãng Ford cũng đã nâng dự báo về mức giảm lợi nhuận do thuế trong năm nay lên 2 tỷ USD. Đây là đòn giáng mạnh vào một công ty sản xuất gần 80% ôtô tại Mỹ.

Hyundai dự kiến mất đi 606 triệu USD, tương đương 22% lợi nhuận. Volkswagen ước tính thiệt hại 1,5 tỷ USD do thuế quan, còn Stellantis ước tính lợi nhuận giảm 1,7 tỷ USD.

Nói một cách đơn giản, các nhà sản xuất ôtô toàn cầu đang phải bù cho khoản thiếu hụt ngân sách của chính quyền Mỹ bằng lợi nhuận của mình. Nhưng cuối cùng, người tiêu dùng Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm tài trợ cho cuộc chiến thương mại này.

Trang Cars.com cho rằng các nhà sản xuất xe đã bắt đầu chuyển gánh nặng sang người mua và các đại lý. Ví dụ, Ford đã tăng giá các mẫu xe nhập khẩu từ Mexico, bao gồm Bronco Sport và Mustang Mach-E. Porsche.

Dự kiến, giá xe mới trung bình có thể lần đầu tiên tăng từ mức 48.907 USD vào tháng Sáu lên trên 50.000 USD vào cuối năm. Theo Edmunds, tỷ lệ người mua trả góp tiền xe hàng tháng trên 1.000 USD đã đạt mức cao kỷ lục 19,3% trong quý 2. Cộng thêm chi phí sửa chữa, bảo hiểm tăng cao, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được gánh nặng ngày càng tăng từ chi phí sở hữu xe.

Ngoài giá cả tăng cao, một vấn đề khác cũng đáng quan tâm: người mua xe sẽ ít có sự lựa chọn hơn. Điều này đặc biệt tác động tiêu cực tới những người trẻ tuổi mới đi làm, những người có thu nhập thấp.

Khi các nhà sản xuất xe bị mất lợi nhuận, họ sẽ có khuynh hướng sản xuất những chiếc xe bán tải vè thể thao đa dụng (SUV) vốn thường đem lại lợi nhuận cao hơn. Những mẫu xe sedan nhỏ giá rẻ sẽ ngày càng khan hiếm trên thị trường.

Xe điện dự kiến sẽ là thị trường bị thu hẹp nhiều nhất do những chính sách không ủng hộ xe điện của Chính phủ Mỹ. Nhiều hãng đã buộc phải hủy bỏ hoặc trì hoãn các chương trình xe điện, xóa bỏ các khoản đầu tư tốn kém. Trong khi trên toàn thế giới đang ngày càng đẩy mạnh việc phát triển xe điện, nước Mỹ đang bước thụt lùi.

Một nhà phân tích chứng khoán của Bank of America cho rằng 4 năm tới sẽ là thời điểm bất ổn và biến động nhất từ trước đến nay trong chiến lược sản phẩm của các công ty ôtô tại Mỹ./.

Thuế quan trung bình của Mỹ đang ở mức cao nhất kể từ năm 1904 Thông báo của Tổng thống Trump về việc áp thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại chính đã đẩy mức thuế trung bình lên 24,8% trong tháng Năm - một con số chưa từng thấy kể từ năm 1904.