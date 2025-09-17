Mỹ có thể áp thuế với chip bán dẫn và dược phẩm cao hơn ôtô

Kinh tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một số mặt hàng sẽ phải chịu mức thuế cao hơn như chip bán dẫn, dược phẩm, bởi tỷ suất lợi nhuận các mặt hàng này hơn nhiều so với ôtô.

Đoàn Hùng
Mỹ có thể áp mức thuế quan đối với chip bán dẫn cao hơn mức 25% đang áp dụng với ôtô. (Nguồn: THX/TTXVN)
Trả lời báo giới vào ngày 16/9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể áp mức thuế quan đối với các mặt hàng có lợi nhuận cao như chip bán dẫn và dược phẩm cao hơn mức 25% đang áp dụng với ôtô.

Khi phóng viên đề cập tới ý kiến lo ngại rằng doanh nghiệp ôtô Mỹ có thể bị thiệt hại nếu Chính phủ hạ thuế nhập khẩu ôtô từ 25% xuống 15% theo thỏa hiệp, ông Trump khẳng định bản thân mình chưa hề thỏa hiệp điều gì.

Trong thời gian qua, giới doanh nghiệp ôtô Mỹ đã liên tục bày tỏ bất bình sau khi Tổng thống Trump đạt được thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU), theo đó giảm thuế nhập khẩu ô tô từ 25% xuống 15%.

Tổng thống Trump nhấn mạnh chính ông là người đầu tiên áp mức thuế 25% này, đồng thời nói thêm doanh nghiệp ôtô nước ngoài đã không phải trả bất kỳ loại thuế nào trong nhiều năm, nhưng giờ đây họ phải trả 15%.

Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết một số mặt hàng sẽ phải chịu mức thuế cao hơn như chip bán dẫn, dược phẩm, bởi tỷ suất lợi nhuận các mặt hàng này hơn nhiều so với ôtô.

Trước đó, Tổng thống Trump từng cảnh báo sẽ áp “mức thuế khá đáng kể” đối với chip bán dẫn, thậm chí có lúc nhắc đến mức 100%. Đối với dược phẩm, ông từng đề cập con số 150-250%./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thuế đối ứng #Thuế quan #Thuế nhập khẩu #Chip bán dẫn #Dược phẩm Mỹ
