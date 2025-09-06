Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế EU vì phạt Google

Ngày 5/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) vì áp mức phạt chống độc quyền 3,47 tỷ USD đối với Google, gọi đây là "bất công" và cảnh báo sẽ áp thuế trả đũa nếu Brussels không hủy bỏ quyết định.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng EU đang "lấy đi số tiền lẽ ra được đầu tư và tạo việc làm tại Mỹ," đồng thời nhấn mạnh "người nộp thuế Mỹ sẽ không chấp nhận điều này."

Ông cũng viện dẫn các vụ việc trước đây, như phán quyết năm 2016 buộc Apple phải nộp lại 13 tỷ euro (15,2 tỷ USD) tiền thuế cho Ireland, và khẳng định "các công ty Mỹ cần được lấy lại số tiền đó."

Cảnh báo được đưa ra chỉ một ngày sau bữa tiệc tại Nhà Trắng, với sự tham dự của lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, trong đó có Giám đốc điều hành Sundar Pichai và đồng sáng lập Sergey Brin của Google.

Tại đây, ông Trump đã chúc mừng Google khi tòa án Mỹ bác bỏ yêu cầu buộc tập đoàn này phải bán trình duyệt Chrome trong một vụ kiện chống độc quyền./.

Tập đoàn công nghệ Google đối mặt "bão" pháp lý tại EU Một nhóm tự xưng là Liên minh các nhà xuất bản độc lập đã đệ đơn kiện chống độc quyền lên Ủy ban châu Âu, cáo buộc Google lạm dụng nội dung web cho tính năng AI Overviews trong thanh công cụ Tìm kiếm.

