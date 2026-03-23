Tăng cường hợp tác ASEAN+3 nhằm nâng cao khả năng chống chịu tài chính

Ngày 23/3, Bộ Tài chính Philippines (DOF) cho biết nước này đang thúc đẩy các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường khả năng chống chịu tài chính và làm sâu sắc hơn hợp tác giữa các nước ASEAN+3.

Philippines hiện giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Bộ Tài chính Philippines nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn giữa các nước thành viên ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng.

Cơ quan tài chính Philippines nhấn mạnh mặc dù mỗi quốc gia đều phải đối mặt với những sức ép riêng trong nước, một cách tiếp cận phối hợp ở cấp độ khu vực là điều thiết yếu để bảo đảm ổn định và nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài.

Trong khuôn khổ nỗ lực này, Philippines đang thúc đẩy củng cố các cơ chế tài chính khu vực ứng phó rủi ro thiên tai nhằm giải quyết các mối đe dọa liên quan đến biến đổi khí hậu.

Khuôn khổ ASEAN+3 là nền tảng đối thoại về các diễn biến tài chính và kinh tế vĩ mô, đồng thời xử lý các rủi ro chung./.

