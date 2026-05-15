Đồng yen Nhật mất giá quá nhanh sau can thiệp ngoại hối

Trên thị trường ngoại hối New York ngày 14/5, tỷ giá hối đoái giữa đồng yen Nhật so với đồng USD đã có lúc giảm xuống mức 1 USD đổi 158 yen, mức thấp nhất kể từ khi Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) thực hiện can thiệp mua đồng yen vào ngày 30/4.

Giá dầu tiếp tục tăng do tình hình Trung Đông bất ổn được cho là nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng bán đồng yen và mua đồng USD, đẩy giá trị đồng yen giảm mạnh.

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI giao tháng 6/2026 trên thị trường Mỹ ngày 14/5 tiếp tục dao động quanh mức 100 USD/thùng, nối tiếp đà tăng của ngày trước đó.

Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran đang đình trệ, khiến nhiều ý kiến cho rằng việc phong tỏa trên thực tế tại eo biển Hormuz sẽ kéo dài.

Trên thị trường ngoại hối vẫn tồn tại những dự đoán về nhu cầu thực tế bán yen mua đô la do thâm hụt thương mại của Nhật Bản gia tăng.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng Tư do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 13/5 tăng 1,4% so với tháng trước, vượt xa dự báo của thị trường là tăng 0,5%.

Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Tư được công bố ngày 12/5 cho thấy đã tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng mạnh nhất trong vòng 3 năm.

Lo ngại lạm phát tái bùng phát đã khiến thị trường giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời làm lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ tăng lên, qua đó trở thành yếu tố thúc đẩy mua đồng USD và bán đồng yen.

Ngày 12/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã lần lượt hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki và Thủ tướng Takaichi Sanae tại thủ đô Tokyo.

Dù hai bên xác nhận sẽ phối hợp liên quan đến diễn biến tỷ giá, nhưng do không có thông điệp mới nào được đưa ra nên quan điểm cho rằng Nhật Bản sẽ không can thiệp mạnh hơn đã lan rộng, khiến áp lực bán yen càng gia tăng.

Trước đó, ngày 30/4, Chính phủ Nhật Bản và BoJ đã quyết định can thiệp thị trường ngoại hối bằng cách mua vào đồng yen.

Trước thời điểm can thiệp, đồng yen từng dao động ở mức 160 yen/USD, nhưng sau đó đã tăng mạnh lên khoảng 155,5 yen/USD.

Trong các ngày 1, 4 và 6/5, thị trường cũng nhiều lần chứng kiến đồng yen tăng vọt từ “vùng 157 yen/USD” lên “vùng 155 yen/USD.” Tuy nhiên, tính từ mức đỉnh đó đến nay, đồng yen đã nhanh chóng giảm trở lại khoảng 3 yen./.

Nhà đầu tư Nhật Bản đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài bất chấp đồng yen yếu Đầu tư trực tiếp nước ngoài ròng của các công ty Nhật Bản đạt 33.000 tỷ yen (209 tỷ USD) năm 2025, vượt qua mức kỷ lục của năm trước và tăng gấp đôi trong vòng một thập kỷ.